Сенат США затвердив нового командувача силами НАТО в Європі: що про нього відомо

Каволі візьме на себе командування на церемонії 1 липня

Генерал армії США Крістофер Каволі став новим командувачем силами НАТО в Європі. Його затвердили на посаді ввечері, 23 червня. Про це повідомляє «Голос Америки».

Каволі, який зараз командує силами армії США на європейському континенті, змінить генерала ВПС США Тода Уолтерса на посаді глави Європейського командування США, а також головнокомандувача силами НАТО.

Каволі візьме на себе командування на церемонії 1 липня.

Генерал Крістофер Каволі вільно говорить російською і отримав ступінь магістра в Єльському університеті з російської тематики. Він служив директором з питань Росії в Об'єднаному комітеті начальників штабів.

Його підвищення було схвалено сенатським комітетом з питань збройних сил 15 червня. Сенат також затвердив кілька інших американських воєначальників на командних посадах в Європі.

Нагадаємо, 24 червня повідомлялося, що на саміті НАТО Штати оголосять важливі кроки для захисту Європи. Зазначається, що буде оголошено про нові зобов'язання щодо формування сил, щоб посилити оборону і потенціал стримування блоку.

Відомо, що лідери країн «Великої сімки» і Північноатлантичного альянсу мають намір в ході майбутніх самітів працювати над посиленням тиску на Росію через її вторгнення в Україну, підкреслюючи при цьому свою стурбованість із приводу позиції Китаю.

Очільниця Представництва НАТО в Україні Карен Мактір повідомила в інтерв'ю «Главкому», що на саміті в Мадриді лідери Альянсу схвалять нову Стратегічну концепцію НАТО.