Литва почне обрізати лінії електропередачі з Росією – LRT

Litgrid: Литва розпочне демонтаж ліній електропередач з РФ навесні 2025 року

Литва розпочне демонтаж ліній електропередачі з Росією та Білоруссю навесні 2025 року. Про це із посиланням на повідомлення оператора електромереж країни Litgrid пише LRT. Він зазначив, що після цього навесні почнеться знесення непотрібної інфраструктури.

«Усі лінії на російському та білоруському напрямках будуть відключені 8 лютого, коли припиниться дія договору про електропостачання в рамках єдиної електроенергетичної системи Білорусі, Росії, Естонії, Латвії та Литви (БРЕЛ). Після цього навесні почнеться знесення непотрібної інфраструктури», – йдеться у повідомленні.

За словами оператора, частина ліній з Росією та Білоруссю має поки працювати, бо Литва ще підключена до російської системи IPS/UPS, де частота централізовано регулюється з Москви: «Лінії потрібні для забезпечення стабільності та надійності системи».

Нагадаємо, у Литві митниця посилить контроль за посилками, що їдуть в потягах з РФ, щоб не допустити перевезення предметів, призначених для російських збройних сил. Це реакція на постійні спроби перевозити через потяги з Калінінградської області Росії військові товари, зокрема камуфляжний одяг, його частини та маскувальні сітки для техніки, призначені для російської армії.