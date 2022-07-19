Лукашенко наближається до моменту вступу у війну проти України, – радник Тихановської

Зараз Лукашенко підходить до того, щоб відправити війська в Україну

Режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка сприяє російській агресії проти України. Наразі ситуація у Білорусі вказує на те, що російський диктатор Путін, імовірно, все ж дотис білоруського диктатора Лукашенка, аби той відправив свої війська до України. Про це в ефірі одного з українських каналів заявив Валерій Ковалевський, представник офісу білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської.

Ковалевський зауважив, що Лукашенко від початку повномасштабної війни в Україні демонстрував, що на одному боці з Путіним та «підтримував Росію на всіх етапах цієї війни, надавав важливу підтримку».

За словами білоруського дипломата, зараз Лукашенко підходить до того, щоб відправити війська в Україну. Ковалевський звернув увагу на ознаки мобілізації у білорусі та надходження російської техніки.

«Схоже на те, що Лукашенко наближається до такого моменту, коли все ж таки погодиться відправити білоруські війська до України. Від початку він демонстрував, що на одному боці з Путіним, підтримував Росію на всіх етапах цієї війни, надавав важливу підтримку. Але зараз ситуація має такий вигляд, що він все більше підходить до цього. Ми бачимо ознаки і мобілізації, і доукомплектування військових підрозділів на межі з Україною, надходить нова техніка із Росії. Є всі ознаки того, що Білорусь на чолі з Лукашенком може дійти до того, що білоруські війська можуть вступити у війну», – сказав представник Світлани Тихановської у міжнародних справах.

Нагадаємо, раніше у Головному управлінні розвідки України заявили, що поки не бачать ознак створення потужних угруповань ворога на території Білорусі.

Як повідомлялося, на всіх без виключення ділянках кордону на Півночі України обстановка повністю контролюється Збройними силами України, підрозділами інших військових формувань та правоохоронних органів. Про це заявив командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.