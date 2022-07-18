Коли Україна розірве дипломатичні відносини з Білоруссю: відповідь МЗС

Дипломатичні відносини з Білоруссю будуть розірвані у разі вторгнення її військ в Україну

Ніхто не ставить під питання той факт, що Білорусь є співучасницею російської агресії

Україна розірве дипломатичні відносини з Білоруссю, якщо її збройні сили перетнуть кордони нашої держави. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у інтерв’ю Forbes.

Міністр зазначив, що ніхто не ставить під питання той факт, що Білорусь є співучасницею російської агресії проти України.

«Дипломатичні відносини з Російською Федерацією ми розірвали відразу після початку повномасштабного нападу. Так само вони будуть розірвані з Білоруссю, якщо збройні сили Республіки Білорусь перетнуть кордон України», – зазначив він.

Нагадаємо, раніше у Головному управлінні розвідки України заявили, що поки не бачать ознак створення потужних угруповань ворога на території Білорусі.

Як повідомлялося, на всіх без виключення ділянках кордону на Півночі України обстановка повністю контролюється Збройними силами України, підрозділами інших військових формувань та правоохоронних органів. Про це заявив командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Також відомо, що Білорусь активно переміщує військову техніку.

Додамо, що 24 лютого, у день початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, президент Володимир Зеленський оголосив про розрив дипломатичних відносин України з Російською Федерацією.

Також нещодавно Міністерство закордонних справ України розірвало дипломатичні відносини з Північною Кореєю після визнання нею «незалежності» так званих «республік» донецьких та луганських бойовиків. Київ розглядає це рішення як спробу підірвати суверенітет та територіальну цілісність України.

З цієї ж причини Україна оголосила про розрив дипломатичних відносин з Сирією.

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