Біля берегів Росії затонуло китайське судно
Екіпаж із понад 20 громадян КНР врятовано
Суховантаж під прапором Китаю затонув у Татарській протоці біля берегів Сахаліну. Про це російським ЗМІ повідомили в «Росморрічфлоті».
Катастрофа сталася 1 березня.
«За 42 милі на південь, південний захід від морського порту Ваніно затонув суховантаж Yong Xing 56, прапор КНР. Екіпаж з 21 громадянина КНР зійшов на лід і потім був прийнятий на борт судна, що підійшов. Всі здорові, постраждалих немає», – повідомили у «Росморрічфлоті».
Що перевозив суховантаж, не повідомляється.
Нагадаємо, заступник міністра торгівлі з промисловості і безпеки міністерства торгівлі США Алан Естевес повідомив, що Китай багато в чому підтримує війну Росії проти України з самого початку повномасштабного вторгнення.
До слова, нещодавно біля берегів Італії затонуло судно, яке перевозило мігрантів з Ірану, Пакистану та Афганістану. Наразі спецслужби виявили тіла щонайменше 40 людей.
Наприкінці лютого поліція Албанії затримала судно під прапором Лівії, яке перевозило 22,5 тисячі тонн, ймовірно, російської нафти за підробленими документами.
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