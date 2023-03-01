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Біля берегів Росії затонуло китайське судно

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Біля берегів Росії затонуло китайське судно
Суховантаж затонув у Татарській протоці
фото ілюстративне

Екіпаж із понад 20 громадян КНР врятовано

Суховантаж під прапором Китаю затонув у Татарській протоці біля берегів Сахаліну. Про це російським ЗМІ повідомили в «Росморрічфлоті».

Катастрофа сталася 1 березня.

«За 42 милі на південь, південний захід від морського порту Ваніно затонув суховантаж Yong Xing 56, прапор КНР. Екіпаж з 21 громадянина КНР зійшов на лід і потім був прийнятий на борт судна, що підійшов. Всі здорові, постраждалих немає», – повідомили у «Росморрічфлоті».

Що перевозив суховантаж, не повідомляється.

Нагадаємо, заступник міністра торгівлі з промисловості і безпеки міністерства торгівлі США Алан Естевес повідомив, що Китай багато в чому підтримує війну Росії проти України з самого початку повномасштабного вторгнення.

До слова, нещодавно біля берегів Італії затонуло судно, яке перевозило мігрантів з Ірану, Пакистану та Афганістану. Наразі спецслужби виявили тіла щонайменше 40 людей.

Наприкінці лютого поліція Албанії затримала судно під прапором Лівії, яке перевозило 22,5 тисячі тонн, ймовірно, російської нафти за підробленими документами.

Теги: корабель Китай росія

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