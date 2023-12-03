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Лукашенко подався до Китаю для переговорів із Сі Цзіньпіном

Надія Карбунар
glavcom.ua
Лукашенко подався до Китаю для переговорів із Сі Цзіньпіном
Зустріч Лукашенка з головою КНР Сі Цзіньпіном заплановано на 4 грудня
фото з відкритих джерел

На порядку денному – питання торговельно-економічного, інвестиційного та міжнародного співробітництва

У неділю, 3 грудня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко подався до Китаю для переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном. Про це повідомила пресслужба Лукашенка.

Переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном пройдуть у понеділок, 4 грудня.

«На порядку денному – питання торговельно-економічного, інвестиційного та міжнародного співробітництва. Також у програмі візиту – низка заходів соціально-гуманітарного спрямування», – ідеться у повідомленні.

Різниця в часі між Пекіном та Мінськом – п'ять годин. Тобто понеділок там розпочнеться 3 грудня о 19.00 за Мінським часом.

Нагадаємо, раніше Лукашенко відвідував Китай у березні цього року. Як головні досягнення тоді пресслужба білоруського диктатора відзначила «чотиригодинні продуктивні переговори» з Сі Цзіньпіном. Повідомлялося про підписані домовленості, які «оцінюються загалом у $3,56 млрд».

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Теги: Олександр Лукашенко Китай президент переговори Сі Цзіньпін

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