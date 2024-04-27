Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Вибухова ніч у РФ: уражено військовий аеродром і два нафтопереробні заводи

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Вибухова ніч у РФ: уражено військовий аеродром і два нафтопереробні заводи
Безпілотники СБУ атакували Краснодарський край
фото з відкритих джерел

У РФ атаковано місце базування десятків військових літаків, радіолокаційних систем та засобів радіоелектронної боротьби

У ніч на 27 квітня дрони СБУ влаштували «бавовну» на військовому аеродромі та двох нафтопереробних заводах (НПЗ) у Краснодарському краї РФ. Про це повідомило джерело «Главкома».

«Ніч на суботу стала в прямому сенсі вибуховою для військового аеродрому «Кущевск», а також для Ільського та Слов’янського НПЗ в Краснодарському краї Росії», – йдеться в повідомленні.

За даними джерел, «бавовну» на зазначених об‘єктах влаштували дрони СБУ. Військовий аеродром Служба безпеки атакувала спільно з Силами оборони.

Зазначається, що на цьому об’єкті розміщувалися десятки військових літаків, радіолокаційних систем та засоби радіоелектронної боротьби.

Окрім того, дрони СБУ вдарили по ректифікаційним та атмосферним колонам Ільського та Слов’янського НПЗ. Це – ключові технологічні об‘єкти заводів. За даними джерела, після влучань на аеродромі та НПЗ почалися пожежі та евакуація персоналу.

Нагадаємо, що в ніч на 27 квітня губернатор Краснодарського краю поскаржився на атаку дронів. За його словами, було придушено понад 10 безпілотників у Слов'янському, Сіверському та Кущівському районах. Згодом губернатор підтвердив атаку на завод у Слов'янську-на-Кубані.

До слова, Росія змогла відремонтувати деякі з ключових нафтопереробних заводів, які зазнали ударів українських безпілотників. Кількість потужностей, що простоювали внаслідок атак, знизилася з 14% до близько 10% наприкінці березня.

Читайте також: 

Теги: росія завод СБУ безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У передмісті Слов'янська-на-Кубані Краснодарського краю прогриміли вибухи
У Краснодарському краї РФ дрони атакували нафтопереробний завод
Сьогодні, 06:18
Вибухи у Харкові лунали під час повітряної тривоги
У Харкові пролунали вибухи. Терехов повідомив, куди цілили росіяни
22 квiтня, 17:35
ВАКС не повідомляє, лиш зазначає, що вказану особу підозрюють у ймовірній організації закупівлі паливно-мастильних матеріалів для службових авто та бронетехніки СБУ за штучно завищеними цінами
Суд заарештував ексочільника Департаменту господарського забезпечення СБУ
12 квiтня, 16:01

Соціум

Повінь дісталася до Москви
Повінь дісталася до Москви
Вибухова ніч у РФ: уражено військовий аеродром і два нафтопереробні заводи
Вибухова ніч у РФ: уражено військовий аеродром і два нафтопереробні заводи
Руйнівний торнадо охопив одразу кілька штатів США (відео)
Руйнівний торнадо охопив одразу кілька штатів США (відео)
Польща вночі двічі піднімала в повітря військову авіацію 
Польща вночі двічі піднімала в повітря військову авіацію 
Дії російських шпигунів у Британії непокоять уряд
Дії російських шпигунів у Британії непокоять уряд
У Краснодарському краї РФ дрони атакували нафтопереробний завод
У Краснодарському краї РФ дрони атакували нафтопереробний завод

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
146K
Працівники заводу «Укроборонпрому» грабували своє підприємство: виносили озброєння
15K
Молитовний сніданок в Ужгороді завершився скандалом: українські церкви проігнорували захід
13K
Залужний уперше за довгий час засвітився на фото
7897
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7823
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
6905
Голова райдержадміністрації збив натовп людей, розвідка знищила гелікоптер РФ. Головне за 26 квітня

Новини

Атака на Харків, пожежа на російському НПЗ: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Без опадів, переважно до 20° тепла: прогноз погоди на 27 квітня
Сьогодні, 05:19
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:55
Сонячні електростанції допомагають Україні обходитись без аварійного імпорту електроенергії – Міненерго
Вчора, 16:53
Культурна дипломатія. Хор Верьовки виступив в США перед голосуванням за фінансову допомогу Україні
Вчора, 15:32
Північна Корея вдруге випробувала нові ракети. Кім Чен Ин хоче продавати їх Росії
Вчора, 14:11

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua