Вибухова ніч у РФ: уражено військовий аеродром і два нафтопереробні заводи

У РФ атаковано місце базування десятків військових літаків, радіолокаційних систем та засобів радіоелектронної боротьби

У ніч на 27 квітня дрони СБУ влаштували «бавовну» на військовому аеродромі та двох нафтопереробних заводах (НПЗ) у Краснодарському краї РФ. Про це повідомило джерело «Главкома».

«Ніч на суботу стала в прямому сенсі вибуховою для військового аеродрому «Кущевск», а також для Ільського та Слов’янського НПЗ в Краснодарському краї Росії», – йдеться в повідомленні.

За даними джерел, «бавовну» на зазначених об‘єктах влаштували дрони СБУ. Військовий аеродром Служба безпеки атакувала спільно з Силами оборони.

Зазначається, що на цьому об’єкті розміщувалися десятки військових літаків, радіолокаційних систем та засоби радіоелектронної боротьби.

Окрім того, дрони СБУ вдарили по ректифікаційним та атмосферним колонам Ільського та Слов’янського НПЗ. Це – ключові технологічні об‘єкти заводів. За даними джерела, після влучань на аеродромі та НПЗ почалися пожежі та евакуація персоналу.

Нагадаємо, що в ніч на 27 квітня губернатор Краснодарського краю поскаржився на атаку дронів. За його словами, було придушено понад 10 безпілотників у Слов'янському, Сіверському та Кущівському районах. Згодом губернатор підтвердив атаку на завод у Слов'янську-на-Кубані.

До слова, Росія змогла відремонтувати деякі з ключових нафтопереробних заводів, які зазнали ударів українських безпілотників. Кількість потужностей, що простоювали внаслідок атак, знизилася з 14% до близько 10% наприкінці березня.