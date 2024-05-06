Пентагон відреагував на майбутні ядерні навчання РФ

Пентагон вважає ядерні навчання недоречними через поточну ситуацію з безпекою

Плани Росії провести ядерні навчання є прикладом безвідповідальної риторики Кремля. Про це заявив речник Пентагону Патрик Райдер.

Речник Пентагону назвав заяви російської сторони «прикладом безвідповідальної риторики, яку бачили з боку Росії й раніше».

«Це абсолютно недоречно з огляду на поточну ситуацію з безпекою», – сказав він.

Райдер наголосив, що США не спостерігають змін у стратегічному розташуванні російських сил, але будуть і надалі стежити за ситуацією.

Нагадаємо, російське Міноборони анонсувало проведення військових навчань, на яких буде відпрацьовано застосування тактичної ядерної зброї.

Зазначається, що навчання пройдуть «з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань», у них братимуть участь ракетні з'єднання Південного військового округу, а також авіація та сили ВМФ.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що російська влада дуже боїться, аби НАТО не ввело свої війська на територію України, тому генеральний штаб Росії розпочав підготовку до проведення найближчим часом навчань з практичного відпрацювання застосування нестратегічної ядерної зброї.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, коментуючи наміри РФ провести навчання із застосування тактичної ядерної зброї, заявив, що ядерний шантаж це стабільна практика путінського режиму