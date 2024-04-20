РФ заявила про масовану атаку дронів: спалахнула нафтобаза й електропідстанції

Міноборони країни-агресорки поскаржилося, ніби 50 безпілотників атакували вісім областей Росії

У ніч на 20 квітня у Кардимівському районі Смоленської області РФ унаслідок нібито атаки дронів спалахнула пожежа на об'єкті паливно-енергетичного комплексу Росії. Про це заявив губернатор регіону Васілій Анохін у Telegram.

Він не назвав конкретний об’єкт, але ймовірно, йдеться про нафтобазу компанії «Лукойл».

«Унаслідок роботи сил ППО літальні апарати були збиті. Проте внаслідок падіння уламків сталося загоряння ємності з пально-мастильними матеріалами», – написав Анохін.

За його словами, пожежникам довелося гасити відкрите полум’я. Інформація про постраждалих уточнюється.

Зазначимо, що в районі, куди влучили дрони, розташована нафтобаза «Кардимово», що належить компанії «Лукойл-Центрнефтепродукт». За 284 км від неї – кордон із Україною.

Тим часом міноборони країни-агресорки поскаржилося, що вночі російські протиповітряній обороні довелося збити 50 безпілотників над Білгородською, Брянською, Курською, Тульською, Смоленською, Рязанською, Калузькою та Московською областями. Відомо, що безпілотники вразили дві електропідстанції у Калузі та Брянську.

Нагадаємо, що ввечері 19 квітня у Брянській області у РФ нібито збили шість безпілотників. Внаслідок чого на об’єкті енергетичної інфраструктури виникла пожежа.

Як відомо, у ніч проти 19 квітня у Білгороді було оголошено ракетну загрозу. Згодом пролунала серія вибухів. Губернатор регіону Гладков о 23:00 (за місцевим часом) написав, що було запущено сирену ракетної небезпеки у Білгороді та районі. Через 15 хвилин він заявив про скасування такої небезпеки.