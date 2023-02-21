Лукашенко перед виступом Путіна взявся перевіряти ППО та стягувати військову техніку
Міноборони Білорусії активно намагається показати свою боєздатність Путіну
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вчергове вирішив довести Путіну свою прихильність. Якраз перед оголошеною Путіним промовою у Москві 21 лютого стало відомо про висунення до «призначеного району» однієї з військових частин Білорусі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє пресслужба міністерства оборони республіки.
Згідно з озвученою інформацією, висунулася «одна з військових частин механізованого з'єднання, посилена підрозділами ППО». У пресслужбі зазначили, що військові мають виконати низку навчально-бойових завдань. Серед ключових заходів такого роду називаються організація охорони та оборони району, його інженерного обладнання. Крім того, особовий склад має реалізувати низку заходів, спрямованих на тилове та технічне забезпечення, – зазначили у міноборони.
У нього свій план?
Раніше стало відомо, що Лукашенко таки вирішив заздалегідь стряхнути пил зі своїх застарілих систем ППО. У міністерстві оборони республіки військові вчора відрапортували, що ніби-то перейшли у повну бойову готовність та перевіряють механізоване з'єднання з силами протиповітряної оборони (ППО) відпрацюють охорону та оборону району. Про це повідомила пресслужба міноборони Білорусі.
«У рамках перевірки бойової готовності збройних сил, одна з військових частин механізованого з'єднання, посилена підрозділами ППО, висунулася в призначений район», – сказано в повідомленні оборонного відомства.
Раніше Лукашенко повідомив, що в рамках договору про регіональне угрупування військ (РГВ) Союзної держави в республіці проходять підготовку до 15 тисяч російських військовослужбовців. Як він стверджує, у разі можливої агресії проти країни така дивізія повністю перейде у його розпорядження.
Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко готується до нових форм участі у війні проти України, попри свою заяву воювати лише у разі прямої агресії проти Білорусі. Про це заявив білоруський опозиціонер, представник Координаційної ради демократичних сил Білорусі Валерій Мацкевич.
Нагадаємо, під час минулої зустрічі лідерів Росії і Білорусі, останній на на весь світ зізнався, що ним керує Путін.
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