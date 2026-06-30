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Мадяр: Угорщина не підтримує позбавлення українських чоловіків призовного віку тимчасового захисту в ЄС

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
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Мадяр: Угорщина не підтримує позбавлення українських чоловіків призовного віку тимчасового захисту в ЄС
Незалежно від фінального вердикту Євросоюзу, Угорщина продовжить приймати та надавати притулок усім
фото з мережі

Угорщина не підтримає обмеження ЄС для українських чоловіків призовного віку

Уряд Угорщини виступає проти ініціативи Європейського Союзу, яка передбачає відмову в наданні тимчасового захисту українським чоловікам мобілізаційного віку, повідомляє «Главком».

Про це під час дебатів у парламенті заявив прем'єр-міністр Петер Мадяр. Як пише «Європейська правда», голова партії Mi Hazánk Ласло Тороцкаї звернувся до очільника уряду з проханням прояснити позицію щодо нової пропозиції Єврокомісії.

Згідно з нею, у майбутньому тимчасовий захист не зможуть отримати українці, які виїхали за кордон без офіційного дозволу влади через виконання військового обов'язку. Тороцкаї наголосив, що Будапешт мусить відреагувати, оскільки це рішення безпосередньо вдарить по великій угорській спільноті Закарпаття.

Петер Мадяр зауважив, що колега «стукає у відчинені двері», адже офіційний Будапешт уже визначився. На публічному засіданні Ради ЄС з внутрішніх справ очільник МВС Угорщини Габор Посфай чітко задекларував незгоду з ініціативою Брюсселя. 

Незалежно від фінального вердикту Євросоюзу, Угорщина продовжить приймати та надавати притулок усім, хто тікає від призову.

«Кожен наш співвітчизник як в Угорщині, так і за кордоном, може впевнено покладатися на уряд «Тиси», – підсумував Петер Мадяр.

Нагадаємо, Угорщина стала єдиною країною ЄС, яка заблокувала надсилання спільного листа від імені всіх 27 держав-членів – документа, необхідного для відкриття решти переговорних кластерів для України та Молдови. Через це графік, який Київ планував виконати до середини липня, опинився під загрозою. 

До того Угорщина вже погрожувала зупинити переговори про вступ України до ЄС. Мадяр також похвалився, що в останній момент домігся вилучення з підсумкової декларації саміту пункту про прискорений вступ України. Зеленський у відповідь закликав відкрити решту кластерів ще до кінця червня.

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Теги: Петер Мадяр Угорщина

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