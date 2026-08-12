Politico: Відмова Нетаньягу від миру в Газі підриває вплив США

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відхилив мирний план із 15 пунктів щодо Гази та підірвав цим роботу Ради миру Трампа

Відхилення прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу мирного плану із 15 пунктів щодо Гази викликало занепокоєння серед дипломатів та союзників США. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Рішення ізраїльського лідера суттєво підриває довіру до Ради миру, створеної за ініціативи Білого дому, та ставить під сумнів здатність адміністрації Дональда Трампа впливати на врегулювання конфліктів на Близькому Сході. Представники дипломатичних кіл зазначають, що Вашингтону бракує важелів впливу на Ізраїль, що створює ризики для стабільності всього регіону.

«Відмова Нетаньягу від мирного плану має значні наслідки для довгострокової регіональної стабільності та безпеки Ізраїлю. Президент Трамп – єдиний, хто має потенціал вплинути на цю ситуацію, оскільки він може спробувати відновити свою політичну актуальність, тиснучи на Нетаньягу, щоб той переглянув свою позицію», – зазначив арабський дипломат, знайомий з переговорним процесом.

Причиною жорсткої позиції Тель-Авіва стала вимога Нетаньягу щодо повного та «справжнього роззброєння» угруповання ХАМАС до моменту виведення ізраїльських військ із території сектору. Це рішення створює серйозні перешкоди для функціонування Ради миру – міжнародної структури, створеної в межах ініціатив Трампа щодо припинення війни.

Колишній посол США в Саудівській Аравії Роберт Джордан підкреслив, що ця ініціатива зараз «помітно кульгає», а західні дипломати вказують, що стратегія поступок Ізраїлю лише провокує його до висунення більш максималістських вимог.

Водночас у самій Раді миру переконують, що робота над ініціативою триває. Зокрема, у Газі готується зона логістичної підтримки для розгортання міжнародних стабілізаційних сил. Також переговорники звертають увагу, що демарш Нетаньягу може бути пов'язаний із внутрішньополітичною ситуацією в Ізраїлі та спробою підняти рейтинги напередодні парламентських виборів. Вашингтон наразі утримується від публічного конфлікту з ізраїльським прем'єром, а Трамп наголошує на збереженні «добрих стосунків» із керівництвом країни.

Попри труднощі, європейські дипломати та члени Ради миру сподіваються повернутися до обговорення дорожньої карти після завершення виборчого процесу в Ізраїлі. Головний переговірник Ради миру Микола Младенов продовжує наполягати на 15-пунктному плані, вважаючи його єдиним життєздатним шляхом до дерадикалізації, демілітаризації та подальшої стабілізації регіону.

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу скасував свій робочий візит до США. Офіційним приводом для перенесення поїздки названо зміну дати похорону американського сенатора Ліндсі Грема, однак, за даними медіа, справжньою причиною став провал переговорів щодо його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

До речі, міжнародний оглядач The Independent Сем Кайлі вважає, що війна між США та Іраном перетворює Вашингтон на дедалі токсичнішого союзника для арабських країн Перської затоки. На його думку, американські удари не досягли заявлених цілей, натомість розширили конфлікт і поставили під загрозу безпеку держав, які співпрацюють зі США.