Головна Світ Політика
search button user button menu button

Politico: Відмова Нетаньягу від миру в Газі підриває вплив США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Politico: Відмова Нетаньягу від миру в Газі підриває вплив США
Нетаньягу відхилив мирний план щодо Гази, підтриманий Білим домом
фото: AP

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відхилив мирний план із 15 пунктів щодо Гази та підірвав цим роботу Ради миру Трампа

Відхилення прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу мирного плану із 15 пунктів щодо Гази викликало занепокоєння серед дипломатів та союзників США. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Рішення ізраїльського лідера суттєво підриває довіру до Ради миру, створеної за ініціативи Білого дому, та ставить під сумнів здатність адміністрації Дональда Трампа впливати на врегулювання конфліктів на Близькому Сході. Представники дипломатичних кіл зазначають, що Вашингтону бракує важелів впливу на Ізраїль, що створює ризики для стабільності всього регіону.

«Відмова Нетаньягу від мирного плану має значні наслідки для довгострокової регіональної стабільності та безпеки Ізраїлю. Президент Трамп – єдиний, хто має потенціал вплинути на цю ситуацію, оскільки він може спробувати відновити свою політичну актуальність, тиснучи на Нетаньягу, щоб той переглянув свою позицію», – зазначив арабський дипломат, знайомий з переговорним процесом.

Причиною жорсткої позиції Тель-Авіва стала вимога Нетаньягу щодо повного та «справжнього роззброєння» угруповання ХАМАС до моменту виведення ізраїльських військ із території сектору. Це рішення створює серйозні перешкоди для функціонування Ради миру – міжнародної структури, створеної в межах ініціатив Трампа щодо припинення війни.

Колишній посол США в Саудівській Аравії Роберт Джордан підкреслив, що ця ініціатива зараз «помітно кульгає», а західні дипломати вказують, що стратегія поступок Ізраїлю лише провокує його до висунення більш максималістських вимог.

Водночас у самій Раді миру переконують, що робота над ініціативою триває. Зокрема, у Газі готується зона логістичної підтримки для розгортання міжнародних стабілізаційних сил. Також переговорники звертають увагу, що демарш Нетаньягу може бути пов'язаний із внутрішньополітичною ситуацією в Ізраїлі та спробою підняти рейтинги напередодні парламентських виборів. Вашингтон наразі утримується від публічного конфлікту з ізраїльським прем'єром, а Трамп наголошує на збереженні «добрих стосунків» із керівництвом країни.

Попри труднощі, європейські дипломати та члени Ради миру сподіваються повернутися до обговорення дорожньої карти після завершення виборчого процесу в Ізраїлі. Головний переговірник Ради миру Микола Младенов продовжує наполягати на 15-пунктному плані, вважаючи його єдиним життєздатним шляхом до дерадикалізації, демілітаризації та подальшої стабілізації регіону.

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу скасував свій робочий візит до США. Офіційним приводом для перенесення поїздки названо зміну дати похорону американського сенатора Ліндсі Грема, однак, за даними медіа, справжньою причиною став провал переговорів щодо його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

До речі, міжнародний оглядач The Independent Сем Кайлі вважає, що війна між США та Іраном перетворює Вашингтон на дедалі токсичнішого союзника для арабських країн Перської затоки. На його думку, американські удари не досягли заявлених цілей, натомість розширили конфлікт і поставили під загрозу безпеку держав, які співпрацюють зі США. 

Теги: Ізраїль сектор Гази США ХАМАС Дональд Трамп Беньямін Нетаньягу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мілдред Барон мешкає у Фріхолді, штат Нью-Джерсі (США)
Пережила Велику депресію та Другу світову: 107-річна американка поділилася секретами довголіття
26 липня, 14:00
Паліса брав участь у переговорах у складі української делегації в Овальному кабінеті
«Найбільший коїн у колекції»: Паліса поділився враженнями від зустрічі з Трампом
28 липня, 23:07
Джаред Лето є фронтменом гурту Thirty Seconds To Mars
Голлівудський актор отримав звинувачення у домаганнях до неповнолітніх
29 липня, 14:24
Джо Байдену вважає, що Джо Байден «житиме з раком усе життя»
«Це дуже важко». Дружина Джо Байдена розповіла, як дізналася про онкологію чоловіка
6 серпня, 17:53
У 1994 році Рассел зняв свій найвідоміший фільм «Маска», який заробив у світовому прокаті понад 350 мільйонів доларів
Помер режисер, який відкрив світу Джима Керрі та «Скелю»
25 липня, 06:31
Вашингтон готує наймасштабніше розширення санкцій проти Росії
США вирішили посилити тиск на Росію: під ударом нові галузі
13 липня, 16:47
Іран не просив про переговори зі США
Іран відмовився від нових переговорів зі США: що заявили у Тегерані
27 липня, 16:47
Трамп пригрозив Ірану після нової атаки на американських військових
«Ми виб'ємо з них усе чортове лайно». Трамп звернувся до Ірану
29 липня, 16:51
Трамп і Нетаньягу замислили новий удар по економіці Ірану
Стало відомо, про що говорили Трамп і Нетаньягу за зачиненими дверима
31 липня, 17:36

Політика

Sky News пояснив, чому Путін несподівано звільнив американського в'язня без обміну
Sky News пояснив, чому Путін несподівано звільнив американського в'язня без обміну
Польща пригрозила Маску економічною відповіддю через нові правила Starlink
Польща пригрозила Маску економічною відповіддю через нові правила Starlink
Венс просив Зеленського зупинити удари по танкерах у Чорному морі – FT
Венс просив Зеленського зупинити удари по танкерах у Чорному морі – FT
Балістичні ракети та ризик ядерної війни: понад 40 країн зробили заяву
Балістичні ракети та ризик ядерної війни: понад 40 країн зробили заяву
Трамп розповів, чому таємно змінив літак після саміту НАТО
Трамп розповів, чому таємно змінив літак після саміту НАТО
Politico: Відмова Нетаньягу від миру в Газі підриває вплив США
Politico: Відмова Нетаньягу від миру в Газі підриває вплив США

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 серпня: ситуація на фронті
190K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 серпня 2026
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
70K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину
58K
Порожні полиці у «Сільпо» та «Форі». Компанії звернулися до українців

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 14:38
В Україні спекотно: погода на 12 серпня 2026
Сьогодні, 06:00
День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua