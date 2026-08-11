Андраш Бака став президентом Угорщини: досьє

У промові після складання присяги Бака розкритикував попередній уряд

У вівторок, 11 серпня, Андраш Бака, колишній голова Верховного суду, став президентом Угорщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Бака був обраний на посаду голосами правлячої правоцентристської партії «Тиса», оскільки члени опозиційної партії «Фідес» не брали участі у виборах.

У промові після складання присяги Бака розкритикував попередній уряд, зазначивши, що за правління Віктора Орбана «одна партія захопила владу», гілки влади не були розділені, а діюча система стримувань і противаг була відсутня. Однак він зазначив, що завдання побудови нового майбутнього для Угорщини «вимагає як справедливості, так і стриманості», і додав, що роль президента полягає в тому, щоб представляти громадян, які дотримуються різних поглядів.

«Є одна річ, якої ми точно не можемо зробити – ми не можемо будувати нову Угорщину на помсті», – сказав Бака.

Президент Угорщини має обмежену виконавчу владу – глава держави може повертати законопроєкти на доопрацювання, звертатися до Конституційного суду, призначати посадовців та представляти країну за кордоном.

Що відомо про нового президента

Андраш Бака – угорський юрист. У 1991-2008 роках він працював суддею Європейського суду з прав людини, а у 2009 році очолив Верховний суд Угорщини.

Посаду Бака втратив після конституційної реформи 2011 року. Він пов'язував своє дострокове звільнення з публічною критикою судових реформ уряду Віктора Орбана. Згодом справа щодо припинення його повноважень розглядалася у ЄСПЛ.

Нагадаємо, попереднім президентом Угорщини був Тамаш Шуйок. Після перемоги на парламентських виборах Петер Мадяр закликав його достроково залишити посаду, а також звернувся з аналогічною вимогою до представників попередньої влади.

Згодом угорський парламент підтримав конституційні зміни, які дозволили припинити повноваження Шуйока. Президент підписав відповідний закон, пояснивши, що в іншому разі порушив би свої конституційні обов'язки. Офіційно його повноваження припинилися 20 липня.

Після цього Мадяр запропонував тимчасово очолити державу відомій угорській шахістці та гросмейстерці Юдіт Полгар – до ухвалення нової конституції. Вона від пропозиції відмовилася. Прем'єр заявив, що шкодує про її рішення, однак поважає його.