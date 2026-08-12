Трамп розповів, чому таємно змінив літак після саміту НАТО

Трамп підтвердив, що зміна літака була пов'язана з рішенням Секретної служби

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що під час виїзду із Туреччини після саміту НАТО його таємно пересадили з Air Force One на інший військовий літак через загрозу з боку Ірану.

Як пише «Главком», про це Трамп заявив журналістам, коментуючи інформацію, яку напередодні оприлюднила The Washington Post, передає Reuters.

За даними американських ЗМІ, спочатку Трамп сів на президентський Boeing 747, який мав вирушити з Туреччини до Великої Британії. Однак через кілька хвилин його непомітно перевезли до меншого військового літака C-32A за допомогою вантажівки для кейтерингу. Air Force One при цьому залишився на місці як приманка.

Трамп підтвердив, що зміна літака була пов'язана з рішенням Секретної служби. «Ну, це залежить лише від Секретної служби. Я просто слідую тому, що вони хочуть зробити», – сказав президент.

Він також заявив, що літак, на якому зрештою летів, міг бути навіть більшою ціллю. «Я думаю, що насправді літак, на якому я летів, був під більшим ризиком», – сказав Трамп.

За його словами, він отримує багато погроз, але не став детально розпитувати про конкретну загрозу. «Гадаю, там була якась загроза. Я насправді не дуже багато про це питав. Я отримую багато погроз», – зазначив президент.

Раніше The Washington Post повідомила, що операцію провели через достовірну загрозу вбивства Трампа з боку Ірану. Журналісти та частина співробітників Білого дому, які залишилися на борту Air Force One, не знали, що президент уже перебуває на іншому літаку.