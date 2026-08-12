Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп розповів, чому таємно змінив літак після саміту НАТО

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп розповів, чому таємно змінив літак після саміту НАТО
Трампа таємно пересадили на інший літак
фото: Reuters

Трамп підтвердив, що зміна літака була пов'язана з рішенням Секретної служби

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що під час виїзду із Туреччини після саміту НАТО його таємно пересадили з Air Force One на інший військовий літак через загрозу з боку Ірану.

Як пише «Главком», про це Трамп заявив журналістам, коментуючи інформацію, яку напередодні оприлюднила The Washington Post, передає Reuters.

За даними американських ЗМІ, спочатку Трамп сів на президентський Boeing 747, який мав вирушити з Туреччини до Великої Британії. Однак через кілька хвилин його непомітно перевезли до меншого військового літака C-32A за допомогою вантажівки для кейтерингу. Air Force One при цьому залишився на місці як приманка.

Трамп підтвердив, що зміна літака була пов'язана з рішенням Секретної служби. «Ну, це залежить лише від Секретної служби. Я просто слідую тому, що вони хочуть зробити», – сказав президент.

Він також заявив, що літак, на якому зрештою летів, міг бути навіть більшою ціллю. «Я думаю, що насправді літак, на якому я летів, був під більшим ризиком», – сказав Трамп.

За його словами, він отримує багато погроз, але не став детально розпитувати про конкретну загрозу. «Гадаю, там була якась загроза. Я насправді не дуже багато про це питав. Я отримую багато погроз», – зазначив президент.

Раніше The Washington Post повідомила, що операцію провели через достовірну загрозу вбивства Трампа з боку Ірану. Журналісти та частина співробітників Білого дому, які залишилися на борту Air Force One, не знали, що президент уже перебуває на іншому літаку.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп
На чиєму боці Трамп? Що означає затримка Patriot для України
6 серпня, 11:55
Тегеран пригрозив атакою у відповідь на нові удари США
Іран висунув нову погрозу союзникам США на Близькому Сході
6 серпня, 07:30
Дональд Трамп володіє полями для гольфу та полюбляє проводити на них час
Схоже на обман. Мережа підозрює Трампа у фальшивій перемозі на турнірі з гольфу
5 серпня, 20:37
Київ поступово змінює власну роль у відносинах із союзниками
Стосунки Трампа і Зеленського потеплішали: The Guardian назвав несподівану причину
1 серпня, 20:50
FT розкрила, чому закрита зустріч Трампа із Зеленським стане вирішальною для України
FT розкрила, чому закрита зустріч Трампа із Зеленським стане вирішальною для України
28 липня, 17:57
Президент України Володимир Зеленський виступає після зустрічі з президентом Дональдом Трампом та європейськими лідерами у Вашингтоні, 18 серпня 2025 року
Сенат США запросив Зеленського перед вирішальним голосуванням за санкції проти РФ
28 липня, 06:09
Зеленський зустрінеться з Трампом 28 липня 2026 року
Чому Трамп раптом змінив риторику щодо України
25 липня, 16:02
Мита не стосуватимуться енергоносіїв, калійних добрив, риби та критично важливих мінералів
Трамп запровадив 50% мит на деякі товари з Канади
21 липня, 07:23
Трамп оцінив шанси на запровадження «пекельних санкцій» проти Росії
Трамп відповів, чи підтримає нові масштабні санкції проти Росії
14 липня, 20:47

Політика

Sky News пояснив, чому Путін несподівано звільнив американського в'язня без обміну
Sky News пояснив, чому Путін несподівано звільнив американського в'язня без обміну
Польща пригрозила Маску економічною відповіддю через нові правила Starlink
Польща пригрозила Маску економічною відповіддю через нові правила Starlink
Венс просив Зеленського зупинити удари по танкерах у Чорному морі – FT
Венс просив Зеленського зупинити удари по танкерах у Чорному морі – FT
Балістичні ракети та ризик ядерної війни: понад 40 країн зробили заяву
Балістичні ракети та ризик ядерної війни: понад 40 країн зробили заяву
Трамп розповів, чому таємно змінив літак після саміту НАТО
Трамп розповів, чому таємно змінив літак після саміту НАТО
Politico: Відмова Нетаньягу від миру в Газі підриває вплив США
Politico: Відмова Нетаньягу від миру в Газі підриває вплив США

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 серпня: ситуація на фронті
190K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 серпня 2026
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
70K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину
58K
Порожні полиці у «Сільпо» та «Форі». Компанії звернулися до українців

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 14:38
В Україні спекотно: погода на 12 серпня 2026
Сьогодні, 06:00
День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua