Вступ України до ЄС. Угорщина пригрозила зупинити переговори

Аніта Орбан наголосила, що Будапешт більше не виступає проти початку переговорів з Україною про вступ до ЄС

Процес переговорів про вступ України до Європейського Союзу може бути автоматично призупинений, якщо Київ не дотримуватиметься домовленостей стосовно прав угорської нацменшини на Закарпатті. Про це сказала міністерка закордонних справ і торгівлі Угорщини Аніта Орбан перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі, передає «Главком» з посиланням на «Радіо Свобода».

За словами угорської міністерки, після кількох тижнів переговорів Будапешт і Київ досягли двосторонньої домовленості щодо прав закарпатських угорців у сферах освіти, державного управління, використання символіки й культури. Вона пояснила, що домовленість стала частиною першого переговорного кластера, який стосується фундаментальних прав, демократії і верховенства права, який мають відкрити 15 червня.

«До угоди також включено так званий спільний орієнтир (joint benchmark), що означає: якщо Україна не виконуватиме цю домовленість або виконуватиме її не в повному обсязі, процес вступу в межах цього кластера автоматично зупинятиметься», – зауважила Аніта Орбан.

Водночас Орбан заявила, що Будапешт більше не виступає проти початку переговорів з Україною про вступ до ЄС.

Міністерка підкреслила, що Будапешт не підтримує жодних альтернативних форматів членства для України. «Ми підтримуємо стандартний процес, заснований на чинній методології розширення, яка базується на результатах і реформах», – сказала вона.

Нагадаємо, усі держави-члени ЄС погодили відкриття першого кластера переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу.

Згодом президент України Володимир Зеленський привітав рішення Європейського Союзу про відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України до ЄС та назвав його важливою політичною і моральною підтримкою для країни. «Як ми і говорили, Україна виконує те, що необхідно, і важливо, що ЄС теж дотримується слова. Відкриття першого кластера є значною політичною та моральною підтримкою для нашої держави і людей», – наголосив глава держави.

Як повідомлялося, попередній уряд Угорщини на чолі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном був головною перепоною на шляху просування України до членства в Європейському Союзі. Однак після зміни влади в країні за підсумками парламентських виборів цю перешкоду вдалося усунути. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.