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Bloomberg: Росія збереже присутність на військових базах у Сирії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Bloomberg: Росія збереже присутність на військових базах у Сирії
Російський флот збереже доступ до сирійського порту Тартус
фото з відкритих джерел

Росія збереже доступ до сирійського порту Тартус та може продовжувати використовувати аеродром у Хмеймімі як транзитний вузол для обслуговування операцій в Африці

Кремль досяг домовленостей з керівництвом Сирії щодо збереження своєї військової присутності на двох ключових об'єктах – у морському порту Тартус та на авіабазі Хмеймім. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Згідно з підписаним меморандумом про взаєморозуміння, російський флот збереже доступ до Тартуса, а Міністерство оборони РФ продовжуватиме використовувати аеродром у Хмеймімі як транзитний вузол для забезпечення своїх операцій в Африці. Джерела в Москві зазначають, що угода створює довгострокову правову основу для присутності Росії та передбачає її участь у навчанні нових збройних сил Сирії під керівництвом президента Ахмеда аль-Шараа.

Збереження цих об'єктів вважають важливим кроком для Володимира Путіна щодо утримання стратегічного плацдарму в Середземномор'ї після повалення його союзника Башара Асада у грудні 2024 року. Тоді Росія допомогла Асаду втекти та надала йому притулок у Москві, коли повстанці на чолі з аль-Шараа взяли під контроль Дамаск. Хоча угоди про 49-річну оренду баз від 2017 року фактично втратили чинність після падіння попереднього режиму, новий уряд Сирії не вимагав негайного виведення російських військ. Переговори щодо їхнього нового статусу тривали понад 18 місяців і включали особисті зустрічі Путіна та аль-Шараа в Москві у жовтні 2025 року та січні 2026 року.

За даними Сирійського арабського інформаційного агентства (SANA), Міністерство закордонних справ Сирії оголосило про перетворення авіаційної та військово-морської баз на спільні навчальні та кваліфікаційні центри протягом трьох місяців. Усі цивільні об'єкти в обох локаціях переходять під безпосередній контроль Дамаска, а російська присутність на сирійському узбережжі зазнає реорганізації. Попри зміну функціонала та передачу частини інфраструктури для цивільних потреб, Кремлю вдалося зберегти ключові можливості для підтримки своїх логістичних ланцюгів та військового впливу в Африці.

Нагадаємо, незважаючи на те, що Москва надала притулок колишньому диктатору Башару Асаду, Росія фактично монополізувала постачання нафти до нової Сирії. Протягом 2026 року обсяги експорту російської нафти до країни зросли на 75%, перетворивши Кремль на ключового енергетичного гравця в регіоні. 

За даними систем відстеження суден LSEG, MarineTraffic та Shipnext, постачання нафти з РФ до Сирії у 2026 році досягли позначки у 60 000 тис. на добу. Для порівняння, у 2025 році цей показник становив близько 46 тис. барелів.

Теги: росія Сирія

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