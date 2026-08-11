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Прем'єр Грузії відмовився відновлювати дипломатичні відносини з РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Прем'єр Грузії відмовився відновлювати дипломатичні відносини з РФ
За словами Кобахідзе, мирне врегулювання конфлікту навколо Абхазії та Південної Осетії є одним із ключових напрямків зовнішньої політики Грузії
фото: Anadolu Ajansı

Кобахідзе зробив заяву про військовий конфлікт між Грузією та Росією

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе відмовився відновлювати дипломатичні відносини із сусідньою Росією доти, доки Москва не перегляне визнання Абхазії та Південної Осетії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Anadolu Ajansı.

«Доки так зване визнання залишається доконаним фактом з боку Російської Федерації, дипломатичні відносини, звісно, не можуть бути відновлені», – сказав Кобахідзе.

За словами Кобахідзе, мирне врегулювання конфлікту навколо Абхазії та Південної Осетії є одним із ключових напрямків зовнішньої політики Грузії. Тбілісі розраховує на вирішення питання після політичних змін у Росії.

«Наша мета щодо Російської Федерації полягає у мирному врегулюванні конфлікту. Це наша офіційна політична позиція, і ми сподіваємося, що після політичних змін усе це стане можливим», – додав прем'єр-міністр.

Військовий конфлікт між Грузією та Росією через Південну Осетію та Абхазію стався в серпні 2008 року і тривав п'ять днів. Після бойових дій Тбілісі втратив контроль над обома регіонами.

Пізніше того ж місяця Москва визнала Абхазію та Південну Осетію незалежними державами. У відповідь Грузія розірвала дипломатичні відносини із Росією. Обидва регіони міжнародне співтовариство продовжує розглядати як територію Грузії.

До слова, ексоборонець збірної Грузії Каха Каладзе пригадав свою роль у врегулюванні російсько-грузинської війни.

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Теги: росія дипломатія Грузія

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