AP: Україна довела Трампу, що «має карти» у війні проти Росії

Після того, як Україна наростила удари по Росії, американський президент змінив свою риторику

Відносини між Києвом та Вашингтоном пройшли складну трансформацію після напруженої зустрічі у лютому 2025 року в Овальному кабінеті між Президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Під час того спілкування Трамп посварився з українським лідером перед світовими ЗМІ, заявивши, що країна у великій біді та не має карт. Після тієї зустрічі українську делегацію попросили залишити Білий дім, а Вашингтон ненадовго призупинив обмін розвідувальною інформацією. У наступні місяці Трамп тепло вітав російського диктатора Володимира Путіна на Алясці та пропонував Україні невигідні мирні умови, зокрема територіальні поступки.

Проте Сили оборони України розгорнули масштабну кампанію ударів по території Росії. Спецоперації із застосуванням контрабандних дронів, які знищували російські бомбардувальники вартістю сотні мільйонів доларів, а також системні атаки на нафтопереробні заводи, об'єкти ППО та роздрібні склади суттєво змінили ситуацію. Це спричинило літню паливну кризу в РФ, змусило окупантів скоротити парад 9 травня та викликало дим над Санкт-Петербургом напередодні міжнародного форуму.

Унаслідок цієї ефективності вже на липневому саміті НАТО Дональд Трамп змінив риторику, заявивши, що Володимир Зеленський був дуже ефективним у війні, і між ними розвинулися добрі стосунки. Під час саміту Зеленський навіть пожартував у відповідь на пропозицію провести переговори в Москві.

«У повітрі багато українських дронів. Це було б небезпечно», – сказав Володимир Зеленський.

Згідно з даними моніторингової організації ACLED, у липні кількість українських далекобійних атак зросла втричі порівняно з січнем, що змусило Росію сильно розтягнути свої засоби протиповітряної оборони. Окрім НПЗ, Україна систематично завдає ударів по військовому виробництву ворога та логістиці в окупованому Криму.

Перевагою для українських операторів залишається доступ до супутникової системи Starlink, що дозволяє керувати дронами в режимі реального часу, хоча росіяни намагаються створювати власні аналоги та застосовувати засоби РЕБ. Командир підрозділу безпілотників Роберт «Мадяр» Бровді зазначає, що удари по Криму спрямовані на те, щоб зробити півострів непридатним для використання росіянами як плацдарму.

Водночас ескалація повітряної війни спричинила посилення російських обстрілів українських міст, де Київ стикається з критичним браком американських ракет-перехоплювачів до систем Patriot. За даними ООН, за перші шість місяців року в Україні загинули 1396 цивільних громадян. У відповідь на ризики припинення західної допомоги Україна суттєво наростила власне виробництво зброї, скоротивши розробки до кількох місяців та запустивши такі ракети, як «Фламінго».

Старший науковий співробітник аналітичного центру RUSI Джек Вотлінг зазначає, що українські удари спрямовані на підрив спроможності Росії вести тривалу війну, однак ефективність цієї стратегії прямо залежить від спроможності України долати щільну російську ППО та від стабільності європейської фінансової підтримки.

Раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, відомий за позивним Мадяр, назвав п'ять умов, за яких, на його думку, може завершитися війна Росії проти України.

Свій пост командувач почав з особистих роздумів про життя, яке, за його словами, «складається з дрібниць та деталей», а суть ховається в нюансах. За словами Бровді, ворог залишається невгамовним і поки не демонструє готовності зупинитися. Втім, він наголосив на важливому нюансі: нинішня війна – перша в новітній історії, де українці воюють не на боці Росії, а проти неї, захищаючи власну державу.