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Угорщина затримала відкриття нових кластерів для України та Молдови

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Угорщина затримала відкриття нових кластерів для України та Молдови
Після відкриття першого кластера Україна і Молдова рухаються переговорним треком окремо
фото: Getty Images

Мадяр: відкривати всі кластери одразу – це поганий сигнал для країн Західних Балкан

Угорщина стала єдиною країною ЄС, яка заблокувала надсилання спільного листа від імені всіх 27 держав-членів – документа, необхідного для відкриття решти переговорних кластерів для України та Молдови. Через це графік, який Київ планував виконати до середини липня, опинився під загрозою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Що сталося

15 червня країни ЄС одноголосно підтримали відкриття першого офіційного переговорного кластера для України та Молдови – кроку, який роками блокував колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Після цього Київ і Кишинів поставили за мету відкрити решту п'яти кластерів до середини липня.

Проте у вівторок Угорщина виступила проти надсилання спільного листа до Єврокомісії та Європейської ради, в якому мала бути викладена узгоджена позиція всіх 27 країн щодо подальшого відкриття переговорних глав. Одностайність тут обов'язкова – і Будапешт став єдиним, хто заперечив. Питання винесуть на повторне обговорення наступного тижня, повідомили два дипломати ЄС, побажавши зберегти анонімність.

Що каже Мадяр

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр пояснив свою позицію на прес-конференції після саміту ЄС минулого тижня. «Кластерів всього шість, і ми не вважаємо, що відкривати їх усі одразу – добра ідея. По-перше, чорнило на першому ще не висохло, а по-друге, це надіслало б хибний сигнал країнам Західних Балкан – Сербії, Албанії, Чорногорії та Північній Македонії, – які роками працюють над вступом до ЄС», – заявив він.

Мадяр також домігся вилучення слів «якнайшвидше» щодо відкриття кластерів для України із письмових висновків саміту ЄС у Брюсселі. Угорський прем'єр похвалився цим кроком у соцмережах.

Що таке переговорні кластери

Переговорні кластери – це тематичні блоки законодавства, які країна-кандидат зобов'язана узгодити зі стандартами ЄС. Всього їх шість, і вони охоплюють 33 переговорні розділи – від верховенства права та прав людини до економічних реформ і галузевого законодавства. Перший кластер «Основи» є базовим: без прогресу в ньому неможливо закрити решту. Він залишається відкритим до завершення всього переговорного процесу.

Країні потрібно не лише відкрити всі кластери, а й закрити їх – тобто довести, що відповідне законодавство впроваджено. Лише після цього можливе фінальне голосування про вступ.

Позиція України та ЄС

Віцепрем'єр України з питань євроінтеграції Тарас Качка заявляв Politico, що Київ розраховує відкрити всі шість кластерів до середини липня. Президент Зеленський також закликав лідерів ЄС погодити відкриття наступних кластерів ще до кінця червня – поки триває головування Кіпру в Раді ЄС.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн натякнула, що після відкриття першого кластера Україна і Молдова вже рухаються переговорним треком окремо. Це означає, що темп просування кожної з країн залежатиме від власних реформ.

Нагадаємо, минулого тижня «Главком» повідомляв, що Угорщина вже погрожувала зупинити переговори про вступ України до ЄС. Мадяр також похвалився, що в останній момент домігся вилучення з підсумкової декларації саміту пункту про прискорений вступ України. Зеленський у відповідь закликав відкрити решту кластерів ще до кінця червня.

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Теги: міністр переговори Тарас Качка президент Україна Віктор Орбан Угорщина Молдова Будапешт Петер Мадяр

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