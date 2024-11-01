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Майже 60 років при владі: партія президента Ботсвани зазнала поразки на виборах

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Майже 60 років при владі: партія президента Ботсвани зазнала поразки на виборах
Президент Ботсвани Масісі цілує виборчий бюлетень
фото: AFP

«Хоч я хотів залишитися вашим президентом, я поважаю волю народу і вітаю обраного президента», – заявив Масісі на прес-конференції  

Президент Ботсвани Мокгвітсі Масісі визнав поразку після того, як попередні результати показали, що його партія втратила більшість у парламенті на виборах цього тижня. Про це повідомляє The Guardian.

Таким чином завершується майже шість десятиліть перебування політичної сили при владі.

Більше половини виборчих округів повідомили, що опозиційна коаліція «Парасолька за демократичні зміни» (UDC) мала значну перевагу, що дозволило її лідеру, юристу Думі Боко, виграти президентські вибори.

Аналітики кажуть, що все більші соціально-економічні проблеми, особливо серед молоді, спричинило падіння керівної Демократичної партії Ботсвани (BDP), яка керувала невеликою південноафриканською державою з моменту здобуття незалежності від Великої Британії в 1966 році. 

Повідомляється, що стрімке безробіття особливо сильно вдарило по молоді, викликавши негативну реакцію на виборчих урнах під час голосування в середу проти BDP, який керував країною з 2,5 мільйонами людей з моменту здобуття нею незалежності від Британії в 1966 році. Це також частина ширшої хвилі народного невдоволення, яке охопило весь континент через брак хорошої роботи для зростаючого молодого населення.

«Хоч я хотів залишитися вашим президентом, я поважаю волю народу і вітаю обраного президента. Я відійду в сторону і підтримаю нову адміністрацію», – заявив Масісі на прес-конференції в п’ятницю вранці.

У столиці Габороне в п'ятницю вранці було спокійно, лише невеликі групи прихильників опозиції святкували на вулицях.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив Олексія Сивака Надзвичайним і Повноважним Послом у Ботсвані. Відповідний указ №508/2024 оприлюднено на сайті глави держави.

Нещодавно у Ботсвані в шахті Karowe знайдено один із найбільших в історії алмазів вагою 2492 карати. Про це повідомила пресслужба канадської компанії Lucara Diamond. Камінь видобули за допомогою технології, що дозволяє виявляти великі алмази.

Ця чудова знахідка, один із найбільших необроблених алмазів, коли-небудь здобутих, було виявлена та вилучена за допомогою технології пропускання рентгенівських променів (XRT) компанії Mega Diamond Recovery («MDR»), встановленої в 2017 році для ідентифікації та збереження великих алмазів високої цінності.

Теги: коаліція вибори партії безробіття населення

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