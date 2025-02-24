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Макрон і Трамп трималися за руки під час зустрічі (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Макрон і Трамп трималися за руки під час зустрічі (відео)
Трамп та Макрон зустрілися у Білому домі
фото: скріншот з відео

Трамп та Макрон проводять пресконференцію Білому домі

Сьогодні Еммануель Макрон прибув до Білого дому та проводить зустріч з американським лідером Дональдом Трампом. Під час розмови президент Франції поклав руку на коліно Трампа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресконференцію.

Під час пресконференції Еммануель Макрон поклав руку на коліно Дональда Трампа. За мить американський президент узяв його за руку, і вони так сиділи кілька секунд.

Нагадаємо, що сьогодні президент Франції Еммануель Макрон взяв участь у конференції G7 та провів зустріч із американським лідером Дональдом Трампом.

Згодом на пресконференції президент США Дональд Трамп відмовився називати очільника РФ Володимира Путіна диктатором. «Я не використовую ці слова необдумано», – заявив американський президент Дональд Трамп на початку розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном, коли журналісти попросили уточнити, чи вважає він Путіна диктатором.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з російським диктатором «у якийсь момент»

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Теги: Еммануель Макрон Франція Дональд Трамп США

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