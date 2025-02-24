Трамп повідомив, коли зустрінеться із Зеленським для підписання угоди щодо копалин

Трамп заявив, що угода про корисні копалини «опрацьовується»

Очільник США Дональд Трамп повідомив, що може зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським «цього тижня або наступного» для підписання угоди щодо копалин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресконференцію глави США.

За його словами, угода наразі «опрацьовується», і нібито вже на фінальному етапі.

Трамп заявив, що може зустрітися із Зеленським вже найближчим часом



"Я зустрінуся з президентом Зеленським. Насправді, він може прибути цього або наступного тижня для підписання угоди... Зараз угода опрацьовується. Вони дуже близькі до фінального рішення" pic.twitter.com/QbMlLio9uS — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 24, 2025

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав «гарною» розмову з американським лідером Дональдом Трампом у межах засідання країн G7. «Що стосується Дональда Трампа... Щойно ми мали розмову. Це була дуже гарна розмова в рамках засідання країн «великої сімки» під керівництвом Канади», – сказав Зеленський.

Як відомо, у понеділок, 24 лютого, лідери країн G7 за участю України провели засідання онлайн під головуванням прем'єра Канади Трюдо.

Водночас президент США Дональд Трамп повідомив, що провів розмову із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Трампа у соцмережах.

Політик повідомив, що сьогодні до нього приєднався очільник Франції Еммануель Макрон для участі в саміті G7. Трамп знову назвав Трюдо «губернатором Канади» і сказав, що «якби він був президентом, РФ би ніколи не напала на Україну».

«Зустріч була скликана губернатором Канади Джастіном Трюдо, який зараз є головою G7, щоб відзначити третю річницю війни між Росією та Україною – війни, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом. Усі висловили своє прагнення побачити кінець цієї війни, а я наголосив на важливості критично необхідної «Угоди про критичні мінерали та рідкоземельні елементи» між США та Україною, яку ми сподіваємося підписати дуже скоро!» – написав Трамп.

За його словами, угода, яка є «економічним партнерством», забезпечить «повернення американському народу десятків мільярдів доларів» і військового обладнання, надісланих до України, а також нібито сприятиме зростанню української економіки.