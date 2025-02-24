Повернення територій України та миротворці ЄС. Які нові заяви зробив Трамп

За словами американського президента, диктатор Путін нібито «не проти» розміщення європейських миротворців в Україні в рамках мирного врегулювання

Трамп відповів «подивимося» на запитання, чи повинна Україна поступитись територією

Очільник США Дональд Трамп зробив низку заяв стосовно російсько-української війни після зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Так, Трамп допустив врегулювання війни Росії проти України протягом найближчих тижнів. «Якщо ми розумні. Якщо ми не розумні, це триватиме, і це може перерости у третю світову війну – а ми цього не хочемо», – сказав він.

Водночас Трамп відповів «подивимося» на запитання, чи повинна Україна поступитись територією. Він сподівається, що Україна зможе повернути частину своїх земель.

За словами американського президента, диктатор Путін нібито «не проти» розміщення європейських миротворців в Україні в рамках мирного врегулювання. Зазначається, що Трамп визнав зацікавленість США у російських ресурсах, зокрема рідкісноземельних металах.

Макрон у свою чергу заявив, що Франція та Британія підготувала план щодо гарантій безпеки для України.

«Ми маємо відігравати свою роль в рамках гарантій безпеки», – сказав президент Франції Еммануель Макрон на пресовій конференції із американським лідером Дональдом Трампом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий поїхати до Москви «у доречний час». Водночас Трамп не підтвердив інформацію про те, що приїде у РФ 9 травня.

Також Трамп повідомив, що може зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським «цього тижня або наступного» для підписання угоди щодо копалин.

Як відомо, у понеділок, 24 лютого, лідери країн G7 за участю України провели засідання онлайн під головуванням прем'єра Канади Трюдо.

Водночас президент США Дональд Трамп повідомив, що провів розмову із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Трампа у соцмережах.

Політик повідомив, що сьогодні до нього приєднався очільник Франції Еммануель Макрон для участі в саміті G7. Трамп знову назвав Трюдо «губернатором Канади» і сказав, що «якби він був президентом, РФ би ніколи не напала на Україну».

«Зустріч була скликана губернатором Канади Джастіном Трюдо, який зараз є головою G7, щоб відзначити третю річницю війни між Росією та Україною – війни, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом. Усі висловили своє прагнення побачити кінець цієї війни, а я наголосив на важливості критично необхідної «Угоди про критичні мінерали та рідкоземельні елементи» між США та Україною, яку ми сподіваємося підписати дуже скоро!» – написав Трамп.

За його словами, угода, яка є «економічним партнерством», забезпечить «повернення американському народу десятків мільярдів доларів» і військового обладнання, надісланих до України, а також нібито сприятиме зростанню української економіки.