Трамп: Україна, по суті, погодилася надати США доступ до корисних копалин на $500 млрд

Трамп переконаний, що США повинні мати доступ до природних ресурсів України незалежно від того, чи вдасться досягти мирної угоди між Росією та Україною

На думку американського очільника, продовжувати надавати допомогу Україні просто так було б «нерозумно»

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна, по суті, погодилася надати США доступ до рідкісноземельних металів на $500 млрд як плату за військову допомогу, яку Вашингтон надав Києву. Про це американський лідер заявив в етері Fox News.

«Вони мають надзвичайно цінну землю з погляду рідкісноземельних металів, з погляду нафти й газу, з погляду інших речей. Я хочу, щоб наші гроші були захищені, тому що ми витрачаємо сотні мільярдів доларів (в Україні, – ред.)», – сказав Трамп.

Американський лідер переконаний, що США повинні мати доступ до природних ресурсів України незалежно від того, чи вдасться досягти мирної угоди між Росією та Україною. Принагідно він нагадав, що «понад $300 млрд», які США надали Україні, значно перевищують внески інших країн.

«Вони можуть укласти угоду, а можуть і не укласти. Одного дня вони можуть стати росіянами або ж не стати. Але ми будемо мати всі ці гроші (в Україні, – ред.), і я кажу, я хочу їх повернути», – наголосив Трамп.

Він нагадав, що хоче отримати від України рідкісноземельних металів на суму, еквівалентну приблизно $500 млрд, і «вони, по суті, погодилися на це».

«Я сказав їм: «Ми мусимо, ми мусимо щось зробити. Ми не можемо продовжувати платити ці гроші», – виголосив президент США.

На його думку, продовжувати надавати допомогу зруйнованій війною Україні просто так було б «нерозумно».

Україна, по суті, погодилася передати США рідкісноземельні метали на $500 млрд за військову допомогу, - Трамп в ефірі Fox News pic.twitter.com/45PGcl9kbZ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 11, 2025

Нагадаємо, Трамп заявив, що шукає спосіб обміняти рідкісноземельні метали України на допомогу від США.

У відповідь на це президент Володимир Зеленський нагадав, що в плані перемоги України є пункт, який передбачає інвестиції у видобування корисних копалин.

Зауважимо, у рамках презентованого минулого року «Плану перемоги» Україна запропонувала ЄС та США укласти угоди щодо інвестування у видобуток урану, титану та літію.