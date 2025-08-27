Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп прокоментував заяви Росії про «нелегітимність» Зеленського

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп прокоментував заяви Росії про «нелегітимність» Зеленського
Трамп: Неважливо, що вони кажуть. Це все нісенітниця. Всі лише позують
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп наголосив, що подібні повідомлення російської сторони – це просто гра на публіку

Президент США Дональд Трамп прокоментував заяви Росії про нібито нелегітимність президента України Володимира Зеленського. За словами Трампа, такі вислови не мають жодного значення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Clash Report.

Ця реакція послідувала після заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який сказав, що Володимира Путіна не влаштовує укладання мирної угоди із Зеленським, оскільки Кремль вважає його «нелегітимним».

«Неважливо, що вони кажуть. Це все нісенітниця. Всі лише позують», – сказав Трамп. Він додав, що подібні повідомлення російської сторони – це просто гра на публіку.

Нагадаємо, Росія не вважає президента України Володимира Зеленського легітимним, але визнає його «фактичним главою режиму» і на цій підставі готова провести з ним зустріч. Як інформує «Главком», про це міністр закордонних справ росії Сергій Лавров розповів в інтерв’ю NBC News.

Водночас Лавров повторив, що коли справа дійде до підписання документів, то Росії «знадобиться чітке розуміння того, що особа, яка підписує, є законною».

Крім того, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Україна «має право на існування» лише за однієї умови. За його словами, Україна має «відпустити» тих, хто обрав Росію. Про це він сказав в інтерв'ю для телеканалу NBC, передає «Главком».

Лавров заявив, що Україна нібито має право на існування лише за умови, якщо погодиться «відпустити» людей з окупованих територій, які проголосували на підтримку Росії.

До слова, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про категоричне неприйняття Кремлем пропонованих США ініціатив щодо встановлення миру в Україні. Таким чином дипломат спробував відвернути увагу від небажання Кремля йти на компроміс або брати участь у переговорах за запропонованим президентом США Дональдом Трампом графіком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

Очільник МЗС заявив, що російські чиновники роз'яснювали військові цілі Росії під час зустрічей із Трампом та іншими чиновниками США, а також публічно. «Це свідчить про те, що публічні заяви Росії про війну відображають ті самі думки, які російські офіційні особи прагнуть донести на закритих зустрічах», – кажуть аналітики, зазначаючи, що військові цілі Росії не змінилися.

Теги: росія Дональд Трамп Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Навчання «Захід» включатимуть тренування з протиповітряної оборони, відпрацювання сценаріїв оборонного бою
Розвідка повідомила, скільки військових візьмуть участь у навчаннях «Захід-2025»
25 серпня, 15:46
Каллас підтвердила, що робота над санкціями триває
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
19 серпня, 21:21
Зеленський та Трамп, а також українські та американські посадовці спілкуються в Овальному кабінеті
Зустріч Зеленського з Трампом: трансляція
18 серпня, 20:34
Політики обговорили ситуацію на полі бою та дипломатичні можливості України й США
Президент розповів деталі переговорів зі спецпредставником Трампа
18 серпня, 17:23
Розбір завалів на місці вибуху, Рязанська область
У Росії через вибух на збройовому заводі загинули 11 людей, 135 – отримали поранення
17 серпня, 16:36
Куму Путіна оголошено про підозру по кількох пунктах
Медведчуку та ще 12 особам повідомлено про підозру. В чому звинувачується кум Путіна
14 серпня, 14:56
Сенатор Грем заявив, що Трамп не буде сидіти склавши руки
Трамп хоче миру в Україні, а не приниження – сенатор Грем
14 серпня, 09:03
Вже відомо, що Трамп та Путін проведуть зустріч 15 серпня
Чи доєднається Зеленський до переговорів на Алясці: відповідь CBS News
9 серпня, 02:57
Президент призначив двох обласних керівників СБУ
Президент призначив двох обласних керівників СБУ
7 серпня, 00:34

Політика

Трамп прокоментував заяви Росії про «нелегітимність» Зеленського
Трамп прокоментував заяви Росії про «нелегітимність» Зеленського
Трамп про війну в Україні: Зеленський небезгрішний
Трамп про війну в Україні: Зеленський небезгрішний
США гарантуватимуть безпеку післявоєнної України: деталі від Financial Times
США гарантуватимуть безпеку післявоєнної України: деталі від Financial Times
Чи може Росія налагодити масове виробництво «Орєшніка»: відповідь експерта
Чи може Росія налагодити масове виробництво «Орєшніка»: відповідь експерта
Стало відомо, коли Бельгія передасть Україні F-16
Стало відомо, коли Бельгія передасть Україні F-16
Бельгія заявила про готовність долучитися до миротворчої місії в Україні, але є умова
Бельгія заявила про готовність долучитися до миротворчої місії в Україні, але є умова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2025
6774
Україна зберегла єдиний ядерний бомбардувальник: яка його доля
5222
Втрати ворога станом на 26 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
3163
Росія виходить з Європейської конвенції проти катувань: що це означає насправді
2034
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: уряд ухвалив рішення

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua