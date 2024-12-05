Стали відомі імена кандидатів на посаду прем’єр-міністра Франції

Політична ситуація у Франції загострюється на фоні пошуку очільника уряду

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, мер Франсуа Байру і мер Труа Франсуа Баруєн є головними кандидатами на пост прем'єр-міністра Франції на тлі політичної кризи в країні. Про це пише газета Le Parisien.

Як пише видання, посилаючись на радників президента Франції Еммануеля Макрона, призначення нового глави уряду може бути розглянуте вже цього четверга, 5 грудня.

Нагадаємо, напередодні Нацзбори Франції ухвалили резолюцію про недовіру уряду прем'єр-міністра країни Мішеля Барньє – за такий крок проголосував 331 депутат. Це рішення ухвалили після того, як французький Кабмін ухвалив соціальну частину держбюджету без голосування в парламенті – тепер ці положення будуть скасовані, а уряд Франції змушений буде піти у відставку вперше з 1962 року.

Макрон при цьому заявив, що не планує залишати свою посаду до кінця терміну та назвав такі пропозиції «політичною фантастикою».

Як повідомлялося, голова фракції партії «Національне об'єднання» у парламенті Франції Марін Ле Пен може повалити французький уряд за 48 годин.