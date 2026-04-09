Макрон засудив удари Ізраїлю по Лівану

Еммануель Макрон закликав включити Ліван до угоди про перемир’я після нових ударів Ізраїлю

Президент Франції Еммануель Макрон виступив із різкою критикою нещодавніх атак Ізраїлю по території Лівану, охарактеризувавши їх як «невибіркові». Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Під час телефонних розмов із ліванським керівництвом він висловив повну солідарність із країною на тлі ударів, які, за заявами ізраїльської сторони, були спрямовані проти понад сотні об'єктів угруповання «Хезболла».

Французький лідер наголосив, що подібні військові дії ставлять під пряму загрозу нещодавно досягнуті домовленості про припинення вогню. Макрон переконаний, що Ліван має стати повноцінною частиною цього перемир'я для забезпечення його стабільності. Відповідну позицію він довів до відома президентів США та Ірану – Дональда Трампа та Масуда Пезешкіана. Макрон підкреслив, що дотримання режиму тиші всіма сторонами в усіх зонах конфлікту, включно з ліванським напрямком, є критичною умовою для тривалого миру в регіоні.

Як відомо, ізраїльські військові раніше заявили про 100 ударів по командних центрах та військових об'єктах «Хезболли», що, за їхніми словами, є найбільшим скоординованим ударом у Лівані з початку цього конфлікту.

Міністерство охорони здоров'я Лівану заявило ввечері 8 квітня внаслідок нападів по всій країні загинуло щонайменше 112 людей , а сотні отримали поранення. Удари, які сталися без попередження, викликали страх у мешканців столиці Лівану.

До слова, прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу наголосив, що Ізраїль не відмовляється від своїх цілей щодо Ірану попри перемир'я, досягнуте за посередництва США.

За його словами, країна готова будь-якої миті повернутися до активних бойових дій, якщо поставлені завдання не будуть виконані дипломатичним шляхом. Нетаньягу зазначив, що пауза у вогні була повністю скоординована з Ізраїлем і є лише етапом підготовки до остаточного виведення збагаченого урану з іранської території.