Нетаньягу готовий поновити війну проти Ірану у будь-який момент

Нетаньягу готовий поновити війну проти Ірану у будь-який момент
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зауважив, що пауза в бойових діях не означає закінчення кампанії проти Ірану

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу наголосив, що Ізраїль не відмовляється від своїх цілей щодо Ірану попри перемир'я, досягнуте за посередництва США. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

За його словами, країна готова будь-якої миті повернутися до активних бойових дій, якщо поставлені завдання не будуть виконані дипломатичним шляхом. Нетаньягу зазначив, що пауза у вогні була повністю скоординована з Ізраїлем і є лише етапом підготовки до остаточного виведення збагаченого урану з іранської території.

Очільник уряду заявив про критичне ослаблення Ірану та фактичне знищення його військової промисловості. Водночас він підкреслив, що чинне припинення вогню не стосується операцій проти «Хезболли» в Лівані. За словами прем'єра, Ізраїль продовжує атакувати угруповання, завдаючи йому найпотужніших втрат за останні роки. Свою заяву Нетаньягу зробив перед початком засідання кабінету безпеки, присвяченого обговоренню умов перемир'я.

Нагадаємо, що США не виключають відновлення ударів по Ірану навіть під час перемир’я і вже назвали умову, за якої бойові дії можуть поновитися. Американська сторона уважно відстежує переміщення іранських військ і техніки. Він прямо попередив, що будь-які спроби змінити позиції можуть стати приводом для нових ударів.

До слова, Іран додав положення про «прийняття збагачення» урану до своєї версії плану припинення вогню, що відрізняється від англомовного документа, поширеного серед журналістів.

Як відомо, американські політики по-різному оцінили рішення президента США Дональда Трампа погодитися на тимчасове перемир’я з Іраном. Частина політиків висловила полегшення через уникнення ескалації, тоді як інші різко розкритикували риторику та дії президента. 

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що рішення про перемир’я є вимушеним відступом після агресивних заяв Трампа.

