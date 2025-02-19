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«Це був би гарний жест»: Трамп про розміщення європейських миротворців в Україні

Іванна Гончар
glavcom.ua
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«Це був би гарний жест»: Трамп про розміщення європейських миротворців в Україні
Президент США Дональд Трамп виступає перед журналістами у маєтку Мар-а-Лаго
скриншот з відео

Трамп готовий розглянути відправлення миротворців США до України

Президент США Дональд Трамп на пресконференції в своєму маєтку Мар-а-Лаго зустрівся з журналістами на тлі перемовин США та Росії у Саудівській Аравії. 

Відповідаючи на запитання чи підтримує він розміщення європейських миротворців в Україні, якщо буде укладена мирна угода, Трамп сказав: «Я повністю за».

«Якщо вони хочуть це зробити, це чудово. Я тільки за. Якщо вони хочуть це зробити, я думаю, це було б прекрасно. Я маю на увазі, я знаю, що Франція згадувала про це. Інші згадували про це. Велика Британія згадувала про це», – наголосив американський лідер.

Також він додав, що якщо буде укладена мирна угода, то з точки зору Європи, США не доведеться вводити туди свої війська. Пояснив це тим, що США дуже далеко. Водночас додав, що мати там війська було б добре і Трамп б зовсім не заперечував проти цього.

«Ми говоримо про мир зараз, у нас є або припинення вогню, або сам мир, і ми хочемо зробити і те, і інше, почати з припинення вогню, і якщо вони хочуть це зробити, я знаю, що Франція була готова це зробити, і я вважаю, що це був би гарний жест», – підкреслив Трамп.

Раніше Трамп заявив, що розчарований позицією України в контексті війни з Росією. «У них було три роки, щоб сісти за стіл переговорів», – сказав Трамп.

Американський лідер вкотре нагадав, що за його президентства війна би не розпочалася. 

«Важко уявити як люди живуть в Україні, коли їхню країну стирають з лиця землі», – наголосив Трамп.

Варто зазначити, що після зустрічі з російською делегацією у Саудівській Аравії риторика американського лідера Трампа стала більш критичною до політики України і Зеленського.

Нагадаємо, перша сесія російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді завершилася. Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що делегації США та РФ в Ер-Ріяді обговорили майбутнє економічне співробітництво, включаючи світові ціни на енергоносії.

Зауважимо, президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. Водночас Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.

Згодом президент наголосив, що Україна ніколи не піде на ультиматуми Російської Федерації.

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Теги: війна Дональд Трамп миротворці миротворча місія військові Україна переговори

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