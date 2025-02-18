«Тривала розмова». Зеленський обговорив з Макроном гарантії безпеки для України

«У нас спільне бачення»: Зеленський про розмову з Макроном

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Франції Емманюелем Макроном ситуацію в Європі та гарантії безпеки для України. Про це глава української держави повідомив у своєму Телеграм-каналі.

«Щойно говорив із Президентом Франції Макроном. Тривала розмова. Емманюель зустрічався з іншими європейськими лідерами. Говорили про глобальну ситуацію, ситуацію у Європі та, зокрема, гарантії безпеки для України. У нас спільне бачення: повинні бути надійні, сильні гарантії безпеки», – написав президент.

За словами Зеленського, будь-яке інше рішення без таких гарантій, наприклад крихке припинення вогню, стане тільки черговим обманом з боку Росії та прелюдією до нової російської війни проти України чи інших країн Європи.

Президент також зазначив, що лідер Франції поінформував його про розмови з лідерами інших, і не тільки європейських, країн.

«Домовились, що будемо в постійному контакті. Вирішуються важливі речі. Треба забезпечити надійний, тривалий мир. Він може бути наслідком тільки сильних гарантій безпеки», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що на екстреному саміті в Парижі, ініційованому президентом Франції Еммануелем Макроном, європейські лідери обговорять, як запобігти ситуації, коли мирні переговори щодо України можуть обернутися фактичним винагородженням Росії за її агресію.

Відомо, що у зустрічі візьмуть участь представники Франції, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Італії, Іспанії та Данії.

До слова, Макрон підкреслив, що лише Україна, а саме президент Володимир Зеленський, має право вести переговори з Росією про припинення війни. Він зазначив, що, хоча питання територіальної цілісності та суверенітету України повинні бути в центрі обговорення, Європа також повинна брати участь у забезпеченні регіональної безпеки.