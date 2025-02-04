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На війні в Україні загинув 18-річний британський доброволець

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На війні в Україні загинув 18-річний британський доброволець
Після закінчення коледжу Джеймс Вілтон поїхав в Україну, щоб знищувати окупантів
фото: BBC

Хлопець загинув під час свого першого завдання

 

На війні загинув 18-річний Джеймс Вілтон з Великої Британії. Він доєднався до Збройних сил через кілька місяців після закінчення коледжу. Про це повідомив його батько у коментарі BBC.

За словами Грема Вілтона, Джеймс хотів приєднатися до британської армії, коли він закінчив середню школу, але зрештою записався на курс догляду за тваринами в коледжі. Вже у віці 17 років хлопець почав говорити про бажання поїхати в Україну, щоб допомогти. Його батьки та дві старші сестри не підтримали цю ідею, а проте відмовити його так і не змогли.

У квітні після закінчення коледжу Джеймс поїхав в Україну, щоб воювати з російськими військами. Він доєднався до Сил оборони та пройшов базову підготовку, яка тривала близько чотирьох тижнів.

Джеймса відправили на схід України. Він загинув у липні 2024-го під час свого першого бойового виходу. Хлопець не мав туди йти, але вирішив доєднатися, бо на завдання збирався його найкращий товариш – американський доброволець Джейсон. 

Військовий розповів Sun, як група перетинала відкрите поле і їх атакували російські безпілотники. Американець наголосив, що ставився до Джеймса як до молодшого брата. «Я ніколи не переживу цього. Я не хотів, щоб він ішов, але він був налаштований на це. Він хотів допомогти Україні», – заявив батько полеглого військового.

Чоловік здійснив понад 2800-кілометрову подорож до України на похорон сина. «Дуже-дуже сумно і прикро, що він не зміг зробити стільки, скільки хотів би», – каже він.

Нагадаємо, британський волонтер під час евакуації з Покровська Донецької області потрапив під удар ворожого FPV-дрона. Внаслідок атаки чоловік втратив руку та ногу.

До слова, під Покровськом загинув 19-річний громадянин Польщі Філіп Антосяк. Хлопець залишив навчання у Британії та долучився добровольцем до українського підрозділу ударних дронів.

Теги: Велика Британія війна добровольці смерть

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