По світу прокотилася хвиля протестів проти захоплення Мадуро
На антивоєнні мітинги зібралися у Нью-Йорку, Вашингтоні та в ніших країнах
Багато венесуельців у вигнанні та їхні союзники святкували захоплення Ніколаса Мадуро, але є люди по всьому світу, які не оцінили втручання США та вийшли на протести. Про це пише «Главком» із посиланням на Sky news.
На Таймс-сквер у Нью-Йорку протестувальники зібралися на антивоєнний мітинг. Також люди зібралися перед Білим домом у Вашингтоні.
Протести також пройшли у Франції, Бразилії, Великій Британії.
Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social, передає «Главком».
Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.
До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що президента Венесунели Ніколаса Мадуро разом з дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни внаслідок спецоперації. Венесуельський політик з 5 березня 2013 року після смерті Уго Чавеса виконував обов'язки президента, а на загальних виборах 14 квітня 2013 року він випередив Енріке Капрілеса.
Також Україна виступила з офіційною позицією щодо атаки США та Венесуелу та захоплення її лідера Ніколаса Мадуро.
