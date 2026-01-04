Головна Світ Політика
search button user button menu button

По світу прокотилася хвиля протестів проти захоплення Мадуро

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
По світу прокотилася хвиля протестів проти захоплення Мадуро
Протестувальники на Таймс-сквер у Нью-Йорку
фото: Sky news

На антивоєнні мітинги зібралися у Нью-Йорку, Вашингтоні та в ніших країнах 

Багато венесуельців у вигнанні та їхні союзники святкували захоплення Ніколаса Мадуро, але є люди по всьому світу, які не оцінили втручання США та вийшли на протести. Про це пише «Главком» із посиланням на Sky news.

На Таймс-сквер у Нью-Йорку протестувальники зібралися на антивоєнний мітинг. Також люди зібралися перед Білим домом у Вашингтоні.

Протести також пройшли у Франції, Бразилії, Великій Британії. 

Протести біля Білого дому
Протести біля Білого дому
фото: Sky news
Париж охоплено протестами проти дій США
Париж охоплено протестами проти дій США
фото: Sky news
Протести у столиці Бразилії
Протести у столиці Бразилії
фото: Sky news
Активіст Комуністичної партії Британії (КПБ) з банером біля посольства США в Лондоні
Активіст Комуністичної партії Британії (КПБ) з банером біля посольства США в Лондоні
Фото: Reuters/AP

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social, передає «Главком».

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що президента Венесунели Ніколаса Мадуро разом з дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни внаслідок спецоперації. Венесуельський політик з 5 березня 2013 року після смерті Уго Чавеса виконував обов'язки президента, а на загальних виборах 14 квітня 2013 року він випередив Енріке Капрілеса.

Також Україна виступила з офіційною позицією щодо атаки США та Венесуелу та захоплення її лідера Ніколаса Мадуро. 

Теги: протест Франція Велика Британія Бразилія США Венесуела мітинг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європейські лідери наголосили, що мирний план має передбачати забезпечення територіальної цілісності та суверенітету України
Зеленський розповів про переговори з лідерами Британії, Франції та Німеччини
8 грудня, 2025, 19:25
Атака на Фастів, мирні переговори, Путін в Індії: головне за ніч
Атака на Фастів, мирні переговори, Путін в Індії: головне за ніч
6 грудня, 2025, 07:58
Трамп зробив заяву щодо України
Трамп заговорив про Третю світову війну
12 грудня, 2025, 02:00
Сан-Франциско подав до суду на Coca-Cola
«Криза охорони здоров’я»: Сан-Франциско пішов судом на Coca-Cola, Mars та інших гігантів
5 грудня, 2025, 17:33
Безвізовий в'їзд до США змінять
Жорсткі правила Трампа: США вводять перевірку соцмереж для деяких туристів
11 грудня, 2025, 10:49
Франція розпочала будівництво нового атомного авіаносця
Франція розпочала будівництво нового атомного авіаносця
22 грудня, 2025, 00:44
Рейтинг Дональда Трампа серед робітничого класу суттєво впав
Рейтинг Дональда Трампа серед робітничого класу суттєво впав
27 грудня, 2025, 07:59
США модернізують військову інфраструктуру в Польщі
США модернізують військову інфраструктуру в Польщі
Вчора, 04:56
Трамп: Куба завжди була дуже залежною від Венесуели.
Трамп заявив, що США хочуть допомогти народу Куби
Сьогодні, 01:34

Політика

По світу прокотилася хвиля протестів проти захоплення Мадуро
По світу прокотилася хвиля протестів проти захоплення Мадуро
Рубіо відповів віцепрезидентці Венесуели, яка заявила, що її країна не стане колонією
Рубіо відповів віцепрезидентці Венесуели, яка заявила, що її країна не стане колонією
Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання через захоплення Мадуро
Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання через захоплення Мадуро
Трамп заявив, що США хочуть допомогти народу Куби
Трамп заявив, що США хочуть допомогти народу Куби
NYT: Питання гарантій безпеки залишається найскладнішим на шляху до миру в Україні
NYT: Питання гарантій безпеки залишається найскладнішим на шляху до миру в Україні
США доставили Мадуро до Нью-Йорка: коли він постане перед судом
США доставили Мадуро до Нью-Йорка: коли він постане перед судом

Новини

В Україні хмарно: погода на 3 січня
Вчора, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua