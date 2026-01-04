По світу прокотилася хвиля протестів проти захоплення Мадуро

На антивоєнні мітинги зібралися у Нью-Йорку, Вашингтоні та в ніших країнах

Багато венесуельців у вигнанні та їхні союзники святкували захоплення Ніколаса Мадуро, але є люди по всьому світу, які не оцінили втручання США та вийшли на протести. Про це пише «Главком» із посиланням на Sky news.

На Таймс-сквер у Нью-Йорку протестувальники зібралися на антивоєнний мітинг. Також люди зібралися перед Білим домом у Вашингтоні.

Протести також пройшли у Франції, Бразилії, Великій Британії.

Протести біля Білого дому фото: Sky news

Париж охоплено протестами проти дій США фото: Sky news

Протести у столиці Бразилії фото: Sky news

Активіст Комуністичної партії Британії (КПБ) з банером біля посольства США в Лондоні Фото: Reuters/AP

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social, передає «Главком».

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що президента Венесунели Ніколаса Мадуро разом з дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни внаслідок спецоперації. Венесуельський політик з 5 березня 2013 року після смерті Уго Чавеса виконував обов'язки президента, а на загальних виборах 14 квітня 2013 року він випередив Енріке Капрілеса.

Також Україна виступила з офіційною позицією щодо атаки США та Венесуелу та захоплення її лідера Ніколаса Мадуро.