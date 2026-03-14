Трамп заявив, що США та союзники направлять військові кораблі до Ормузької протоки

Іванна Гончар
Президент США заявив, що американські військові вже нібито повністю знищили військовий потенціал Ірану
фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що низка країн може направити військові кораблі до району Ормузької протоки, щоб забезпечити безпечне судноплавство на тлі загрози її блокування Іраном. Про це він написав у своїй соцмережі, передає «Главком».

За словами Трампа, держави, які залежать від стабільної роботи протоки, можуть долучитися до спільних дій разом зі США.

«Багато країн, особливо ті, що постраждали від спроб Ірану закрити Ормузьку протоку, направлять військові кораблі разом зі Сполученими Штатами, щоб зберегти протоку відкритою і безпечною», – написав він.

Президент США також заявив, що американські військові вже нібито повністю знищили військовий потенціал Ірану, але Тегеран все ще може здійснювати окремі атаки.

«Ми вже знищили 100% військових можливостей Ірану, але їм легко відправити один-два дрони, закласти міну або запустити ракету малої дальності», – зазначив Трамп.

Він висловив сподівання, що до операції можуть приєднатися Китай, Франція, Японія, Південна Корея та Велика Британія, які також залежать від безпеки морських перевезень у цьому регіоні.

Водночас Трамп заявив, що США продовжать удари по іранських позиціях, поки загроза для судноплавства не буде усунута.

«Ми будемо бомбити узбережжя і продовжимо знищувати іранські катери та кораблі. Так чи інакше, ми скоро зробимо Ормузьку протоку відкритою, безпечною і вільною», – написав президент США.

Нещодавно Трамп заявив, що в разі потреби США «дуже скоро» забезпечать супровід нафтових танкерів через Ормузьку протоку. 

Як повідомлялось, Іран не має наміру закривати Ормузьку протоку, однак залишає за собою право забезпечувати безпеку цього ключового морського маршруту.

