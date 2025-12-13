Адміністрація Трампа найбагатша в сучасній історії США – WP

Найзаможнішим представником команди став Ілон Маск, чиї активи оцінюють у $342 млрд

Нинішня команда президента США Дональда Трампа визнана найбагатшою в сучасній історії країни. Як повідомляє «Главком», за даними аналізу газети The Washington Post, сукупний капітал лише 12 мільярдерів, які увійшли до складу адміністрації, станом на березень перевищив $390 млрд. Примітно, що під час підрахунків не враховували особисті статки самого Дональда Трампа, які оцінюють у $5,1 млрд.

Найзаможнішим представником команди є Ілон Маск, чиї активи оцінюють у $342 млрд. Крім нього, до списку мільярдів при владі увійшли міністр торгівлі Говард Лутнік ($3,2 млрд), міністр освіти Лінда Макмехон ($3 млрд), спецпосланець Стів Віткофф ($2 млрд) та адміністраторка Управління у справах малого бізнесу Келлі Леффлер ($1,3 млрд). Також у переліку фігурують головний дизайнер США Джо Геббіа ($8,3 млрд), підприємець Антоніо Грасіас ($2,2 млрд) та низка новопризначених послів, чиї статки варіюються від $1,2 до 11,3 млрд.

Видання підкреслює тісний фінансовий зв'язок між членами адміністрації та виборчою кампанією Трампа. Мільярдери з Білого дому та їхні родини лише під час перегонів 2024 року пожертвували на підтримку президента та Республіканської партії понад $52 млн. Окремо виділяється внесок Ілона Маска, який спрямував на допомогу Трампу та іншим республіканцям понад $294 млн.

Раніше президент США Дональд Трамп відреагував на штраф, накладений Європейською комісією на платформу X, яка належить Ілону Маску, за порушення нових правил цифрового законодавства ЄС. Трамп заявив, що не знав про цей штраф і здивувався, коли дізнався про нього.

«Ого, це жорстко. Ілон мені не телефонував, щоб просити про допомогу в цьому питанні. Але ні, це складна історія. Я не думаю, що це правильно. Ні, я не думаю, що це правильно. Невже вони можуть таке робити?», – сказав він.

Нагадаємо, Європейська комісія вперше застосувала санкції за порушення ключових положень Закону ЄС про цифрові послуги (DSA), наклавши на соціальну мережу X штраф. Офіційний представник Єврокомісії Тома Реньє заявив, що головною причиною штрафу стало порушення вимог щодо прозорості та використання оманливих практик.

Тоді американський мільярдер Ілон Маск закликав закрити Європейський Союз і повернути суверенітет країнам блоку.

Допис Маска з’явився наступного дня після того, як Єврокомісія оштрафувала його соцмережу X на 120 млн євро. Єврокомісія заявила, що соцмережа вводить користувачів в оману «синьою галочкою», бо будь-хто може купити статус «перевіреного», хоча компанія не перевіряє такі акаунти. Саме це й стало підставою для штрафу.