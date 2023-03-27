Масові протести в Ізраїлі: прем’єр-міністр виступить проти судової реформи
Скандальний законопроєкт про проведення судової реформи викликав багатотисячні протести в країні
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та лідер партії ШАС Ар'є Дері виступають за припинення просування закону про судову реформу. Про це повідомляє The times of Israel.
Згідно з інформацією видання, під тиском масових загальнонаціональних протестів громадян Ізраїлю через законопроєкт про проведення судової реформи прем'єр-міністр Нетаньягу виступить проти ухвалення закону.
Водночас міністр юстиції Левін та його близькі союзники, а також міністр національної безпеки Бен Гвір досі виступають за просування закону.
Зазначимо, що скандальна судова реформа включає надання парламенту можливості скасовувати рішення, прийняті Верховним судом.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в неділю, 26 березня, відправив у відставку міністра оборони Йоава Галланта після його незгоди з судовою реформою. Через це на акціях протесту в Тель-Авіві зібралися тисячі людей, протестувальники прорвалися до резиденції глави уряду у Єрусалимі.
До слова, раніше кілька тисяч людей вийшли на вулиці Тель-Авіва, щоб висловити протест проти нового уряду Ізраїлю на чолі з прем'єр-міністром країни Беньяміном Нетаньягу.
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