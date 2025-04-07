Трамп пояснив, чому призупинилася угода щодо TikTok

Трамп: Якби я трохи знизив тарифи, вони б затвердили цю угоду за 15 хвилин

Президент США Дональд Трамп заявив, що реакція Китаю на запровадження нових американських тарифів стала причиною призупинення угоди щодо продажу застосунку TikTok та його подальшого функціонування на території Америки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«У нас була угода майже для TikTok – не угода, але досить близька, а потім Китай змінив угоду через тарифи. Якби я трохи знизив тарифи, вони б затвердили цю угоду за 15 хвилин, що показує силу тарифів», – сказав Трамп.

Чиновники адміністрації Трампа, включаючи віцепрезидента Джей Ді Венса та радника з національної безпеки Майка Вальца, працюють над угодою про продаж популярного додатка для соціальних мереж, що належить ByteDance Ltd.

Як повідомлялося, переговори щодо продажу американських активів TikTok тимчасово заморозили, оскільки Китай висловив намір відхилити угоду у відповідь на нещодавно запроваджені президентом США Дональдом Трампом взаємні тарифи.

Раніше президент США Дональд Трамп продовжив на 75 днів термін, протягом якого китайська технологічна компанія ByteDance повинна була продати американські активи TikTok.