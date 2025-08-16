Зустріч Трампа та Путіна на Алясці: головне за ніч

Трамп: У нас відбулася дуже хороша зустріч, і я думаю, що багато питань було обговорено - як в інтересах України, так і в контексті всієї ситуації з НАТО

Трамп заявив, що не виключає зустрічі з Зеленським та Путіним, але не назвав конкретних термінів

Президент США Дональд Трамп провів зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска. Вони обговорили війну в Україні, обмін територіями, спільний бізнес. «Главком» зібрав головні події ночі проти 16 серпня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Путін заявив, що хоче завершити війну

Російський диктатор повторив, що РФ нібито зацікавлена в тому, щоб закінчити війну. Також він закликав українських і європейських лідерів не втручатися. «Ми очікуємо, що Київ і європейські столиці сприймуть все це конструктивно і не створюватимуть жодних перешкод, не робитимуть спроб зірвати прогрес, що набирає обертів, провокаціями та закулісними інтригами», – сказав диктатор.

Путін знову заявив, що для припинення війни в Україні необхідно усунути її першопричини. «Ситуація в Україні пов'язана з фундаментальними загрозами нашій безпеці», – сказав він.

Трамп обговорив з Путіним обмін українськими територіями

Президент США Дональд Трамп у інтерв’ю після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що темами перемовин були мирна угода, гарантії безпеки та можливі обміни територіями.

Трамп підкреслив, що між ним і Путіним було досягнуто згоди з багатьох питань:

Мирна угода – обговорювалась як ключовий варіант завершення війни.

Гарантії безпеки – Трамп дав зрозуміти, що вони мають бути частиною домовленостей.

Обміни територіями – ця тема також звучала, і, за його словами, «було досягнуто значного прогресу».

«Україна та Росія вже досить близькі до угоди. Тепер Україна має погодитись», – заявив президент США.

Трамп закликав Зеленського підписати угоду

Президент США Дональд Трамп закликав українського президента Володимира Зеленського домовитися з Росією. Таку заяву він зробив після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

«Укладіть угоду. Треба укласти угоду. Послухайте, Росія – дуже велика держава. А вони – ні. Вони чудові солдати (йдеться про українців – «Главком»)», – сказав Трамп.

Американський президент знову нагадав, що під час свого першого терміну передав Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin.

«Але, знаєте, у них також було найкраще обладнання. У них було наше обладнання. І я дав їм «Джавеліни», якщо ви пам’ятаєте», – зазначив він.

Трамп також зауважив, що у наступній зустрічі братимуть участь президент України Володимир Зеленський, російський диктатор Володимир Путін, і звичайно, він сам.

Санкцій проти Китаю та РФ не буде

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не вбачає необхідності обговорювати можливе підвищення мит щодо Китаю. Водночас він не виключив, що може повернутися до цього питання вже за кілька тижнів.

«З огляду на те, що сталося сьогодні (зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці, – ред.), гадаю, мені не потрібно про це думати… Можливо, доведеться за два-три тижні чи щось таке, але зараз нам про це думати не треба», – сказав Трамп.

Раніше Трамп оголосив про намір запровадити проти Росії 100% вторинні мита, якщо вона протягом 50 днів не погодиться на мирну угоду з Україною.

Трамп поговорить з представниками ЄС

Після повернення з Аляски президент США Дональд Трамп готується до серії важливих консультацій із лідерами Європейського Союзу.

За інформацією джерел у президентстві ЄС, сьогодні вранці о 8:30 за британським часом відбудеться зустріч послів європейських країн із Трампом. Пізніше очікується віртуальна розмова американського президента з главами держав-членів ЄС.

Як відомо, після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, Трамп дав інтерв’ю американським ЗМІ. У ньому президент США натякнув, що планує обговорити з європейськими лідерами результати переговорів із Путіним та перспективи подальших дипломатичних кроків.