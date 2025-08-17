Обміняли понад 10 тис. полонених: Буданов розкрив подробиці початку переговорів України та Росії

Буданов розповів, як Україна почала обмінювати полонених з Росією

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов та секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов розповіли, як у перші місяці повномасштабного вторгнення вдалося налагодити взаємодію з агресором для визволення українських захисників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Перша спроба зв’язатися з російською стороною відбулася у березні 2022 року. За словами Дмитра Усова, йому до рук потрапив телефон одного із загиблих російських солдатів, де знайшовся номер командира ворожого підрозділу. Усов зателефонував і, повідомивши про смерть офіцера, запропонував обмін тілами. Ця імпровізована домовленість стала одним із перших кроків до створення системного процесу перемовин.

«Бої точилися просто під Києвом, нам потрібно було переконати ворога обміняти людей. Але ми не вірили один одному», – зазначив генерал-лейтенант Кирило Буданов.

Щоб знайти підхід до опонентів, Дмитро Усов ознайомився з науковими працями одного з російських перемовників про близькосхідні конфлікти. Це допомогло йому зрозуміти логіку ворога та вибудувати робочі контакти, попри повну відсутність довіри.

«Попри те, що ми вороги, і Росія є агресором, нам вдалося вибудувати певний рівень комунікації. Важко воювати з ними, важко домовлятися, але ми робимо це чесно», – додав Дмитро Усов.

З початку повномасштабного вторгнення Україна і Росія обміняли вже понад 10 тис. військовослужбовців. За останні тижні додому повернулись близько 1200 українських захисників.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області внаслідок операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) було знищено російський склад боєприпасів та ліквідовано особовий склад окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Операція відбулася 16 серпня 2025 року.

Гучний вибух, який пролунав у місті, стався в той момент, коли ворожа вантажівка з особовим складом заїжджала на територію промзони в районі проїзду Корвацького. У цьому районі розташовувався пункт дислокації російських окупаційних сил.