Масштабний продаж венесуельської нафти: міністр енергетики США повідомив деталі

США продаватимуть венесуельську нафту «безстроково», а виручені кошти підуть на користь венесуельського народу через контрольовані урядом США рахунки. Про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт, пише Politico.



За його словами, перші продажі здійснюватимуться з уже накопичених запасів сирої нафти, а згодом на продаж буде виставлятися й нововидобута сировина.

«Замість блокування нафтових поставок ми дозволимо нафті текти на нафтопереробні заводи США та по всьому світу, забезпечуючи стабільні постачання, але ці продажі здійснюватиме уряд США», – зазначив Райт під час конференції Goldman Sachs з енергетики, чистих технологій та комунальних послуг.

Він наголосив, що продажі будуть координуватися безпосередньо урядом США, щоб забезпечити стабільність на ринку та уникнути спекуляцій.

Виручка від продажу цієї нафти, за словами Райта, «буде зарахована на рахунки, контрольовані урядом США», а потім «повернуться до Венесуели на благо венесуельського народу».

Заява пролунала того ж дня, коли американські військові захопили нафтовий танкер під російським прапором, пов’язаний з Венесуелою, що лише підкреслює рішучість Вашингтона взяти під контроль венесуельську нафтову індустрію.

Раніше була інформація, що повне відновлення венесуельських родовищ потребує десятків мільярдів доларів інвестицій та понад десять років роботи.

У США кажуть, що вони поставлять необхідні хімікати та обладнання для відновлення видобутку шламової нафти і планують співпрацювати з урядом Венесуели для масштабнішого відновлення нафтового сектору.

Очікується, що Райт у середу зустрінеться з керівниками галузі щодо Венесуели на конференції, а в п’ятницю проведе переговори у Білому домі разом із Трампом та іншими високопосадовцями адміністрації.

Як зазначив держсекретар США Марко Рубіо, США укладуть угоду про вивезення «всієї нафти, яка застрягла у Венесуелі».

«Ми продаватимемо цю нафту на ринку за ринковими цінами, а не зі знижками, які отримувала Венесуела. Потім ці гроші розподілятимуться таким чином, щоб ми контролювали їхнє використання і щоб це приносило користь венесуельському народу, а не корупції чи режиму», – зазначив він.

За його словами, це буде перехідний процес.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп оголосив про передачу Венесуелою до 50 млн барелів нафти США. За словами американського президента, ця нафта буде продана за ринковою ціною, а отримані кошти будуть перебувати під його контролем, щоб гарантувати їх використання «на благо народів як Венесуели, так і США».