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«Менше турбуватися про Путіна»: Трамп назвав свої політичні пріорітети

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Менше турбуватися про Путіна»: Трамп назвав свої політичні пріорітети
Трамп хоче зосередитись на внутрішніх проблемах США
фото: Official White House

Трамп закликав сконцентрувати увагу на вирішенні внутрішніх проблем США

Президент США Дональд Трамп вважає, що зараз Штатам слід більше турбуватися про внутрішні проблеми, а не про відносини з країною-агресоркою Росією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Трампа у соцмережі The Truth Social.

«Нам слід менше турбуватися про Путіна і більше турбуватися про боротьбу з бандами ґвалтівників-мігрантів, наркобаронами, вбивцями та про людей з психіатричних лікарень, які в'їжджають до нашої країни, щоб ми не закінчили так, як Європа», – написав Трамп у своїй соціальній мережі.

За перші тижні перебування при владі адміністрації Трампа було затримано близько 3 тис. нелегальних мігрантів, при тому, що, за наявними даними, в країні проживає до 11 млн. нелегалів.

Американський лідер також приступив до обіцяного під час передвиборної кампанії посилення міграційного режиму, зокрема відправив літаки з нелегалами до їхніх рідних країн, наприклад, до Колумбії та Індії.

Раніше в лютому Трамп наказав посилити заходи безпеки вздовж південного кордону країни. Крім того, збройні сили США посилили стеження за мексиканськими наркокартелями за допомогою високотехнологічних літаків-розвідників: вони здійснили не менше 18 польотів над американським південним заходом та в міжнародному повітряному просторі навколо Каліфорнійського півострова.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що відносини з президентом США Дональдом Трампом, які погіршилися після сутички у Білому домі, можна врятувати.

Пояснимо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин. Однак під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

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Теги: росія США Дональд Трамп соціум мігранти політика президент соцмережі

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