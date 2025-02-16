Просування росіян в Україні сповільнилося – WSJ

За три роки війни Росія спалила близько половини своїх величезних запасів танків і бронетехніки

Уповільнення з боку росіян, можливо, відбувається через виснаження, яке зростає

Просування російських окупантів в Україні сповільнилося, якраз коли президент США Дональд Трамп почав наполягати на переговорах про припинення війни. Як пише видання The Wall Street Journal (WSJ), уповільнення відбувається в критичний момент для обох сторін. «РФ хоче обміняти успіхи на полі бою і враження, що подальші її успіхи неминучі, на вигідну угоду на переговорах. А Україна хоче показати, що вона все ще може відбиватися від свого гігантського сусіда», – пише видання.

Посилаючись на дані проєкту DeepState, WSJ зазначило, що в перший місяць 2025 року росіянам було потрібно майже шість днів, щоб окупувати українську територію площею з Мангеттен. «Це більш ніж удвічі довше, ніж у листопаді 2024 року. Просування росіян у лютому ще більше сповільнилося», – ідеться в матеріалі WSJ.

Важкі втрати за невеликі географічні успіхи створили жорстоку боротьбу, яка, найімовірніше, характеризуватиме війну РФ проти України цього року.

Аналітики зазначили, що уповільнення з боку росіян, можливо, відбувається через виснаження, яке зростає. Високопоставлений військовий США сказав, що Росія зосередила десятки тисяч солдатів на маленькій території, просуваючись виключно за рахунок чисельної переваги, створюючи водночас легку здобич для українських військ. Нещодавно невелика контратака України повернула ціле село.

Ключова мета Росії – ліквідувати українську військову присутність у Курській області, а українська влада хоче зберегти її, щоб потім використовувати як розмінну монету на переговорах. Критики такого підходу кажуть, що він втягнув війська, які дуже потрібні в інших місцях на фронті.

Крім того видання проаналізувало ситуацію з російськими танками. «За три роки війни Росія спалила близько половини своїх величезних запасів, здебільшого радянських танків і бронетехніки, і багато з тих, що залишилися, - це старі моделі в поганому стані», – пише видання з посиланням на аналітиків.

За нинішніх темпів у РФ буде критично мало бойових танків і бронетранспортерів до кінця цього року, сказав Джордж Баррос, аналітик Інституту вивчення війни. Однак партнери Росії, особливо Північна Корея, могли б допомогти, надавши бронетехніку зі своїх власних запасів.

Нагадаємо, село Піщане, що розташоване за 5 км на південь від Покровська, звільнено від ворога в результаті боїв 2-6 лютого. Під час операції знищено понад 80 російських окупантів зі складу 74-ї мотострілецької бригади ЗС РФ. У ЗСУ також є втрати, але вони набагато менші, ніж у росіян.

Раніше бійці 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша провели зухвалу операцію на одному з найгарячіших напрямків фронту.

Також у росіян на Покровському напрямку не вистачає ресурсів для реалізації своєї тактики лобових атак «гарматним м’ясом». Про це розповів в ефірі телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» майор Віктор Трегубов.