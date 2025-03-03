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Зеленський вважає, що відносини з Трампом можна врятувати

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Зеленський вважає, що відносини з Трампом можна врятувати
Зеленський: Переговори необхідно продовжити за закритими дверима
фото: сайт президента України

Володимир Зеленський вважає, що США не припинять допомогу Україні

Президент Володимир Зеленський вважає, що відносини з президентом США Дональдом Трампом, які погіршилися після сутички у Білому домі, можна врятувати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Під час прес-конференції після саміту з лідерами Європи в Лондоні, Зеленський вважає, що США не припинять допомогу Україні. Він пояснив, що Штати, як лідери цивілізованого світу, не підтримують диктаторів, таких як Путін. Український лідер зазначив, що переговори необхідно продовжити за закритими дверима.

Президент також висловив готовність до труднощів, які можуть виникнути. Зеленський також додав, що готовий підписати угоду щодо корисних копалин і переконаний, що США також будуть до цього готові.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зокрема, президент Володимир Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту.

Теги: США Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна президент корисні копалини переговори

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