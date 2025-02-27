США та РФ розглядають співпрацю в Арктиці – Bloomberg

США також розглядають можливість співпраці з Росією у сфері розвідки енергоносіїв

США та Росія під час останніх переговорів обговорили питання Арктики, оскільки обидві країни мають спільні інтереси в цьому регіоні та потенційні напрямки співпраці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що теми зустрічі охоплювали розвідку природних ресурсів та торговельні маршрути. За словами одного з джерел, США також розглядають можливість співпраці з Росією у сфері розвідки енергоносіїв.

Повідомляється, що питання Арктики порушувалося на тлі активних зусиль президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні, включно з його прямими контактами з російським лідером Володимиром Путіним. Обидві сторони нещодавно висловили готовність до економічної взаємодії, що викликало занепокоєння серед європейських союзників та країн НАТО. Вони прагнуть ізолювати Москву після її повномасштабного вторгнення в Україну три роки тому.

Один зі співрозмовників видання зазначив, що США розглядають можливу співпрацю в Арктиці як спосіб розколоти партнерство між Москвою та Пекіном. Водночас він підкреслив, що такий підхід навряд чи буде успішним, оскільки за останні роки Росія та Китай значно зміцнили свої відносини, особливо після початку війни в Україні, уклавши так зване «необмежене» партнерство.

Арктика межує з Росією та сімома країнами НАТО – США, Канадою, а також державами Північної Європи: Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією та Швецією. Регіон привертає дедалі більшу увагу, оскільки через танення льодів відкриваються нові судноплавні шляхи, а також з’являються можливості для розвідки енергетичних і мінеральних ресурсів.

Раніше ми писали, що Росія запропонувала США отримати права власності на мінерали, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NBC News.

За даними видання, минулого тижня в Саудівській Аравії високопоставлені помічники Путіна обговорили ідею про угоду щодо рідкісноземів з американськими чиновниками. Йшлося про надання доступу США до корисних копалин у окупованій частині Донецької та Запорізької областей. Повідомляється, що Сполучені Штати не погодилися на угоду, але й не відкинули її.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив зустріч з американським лідером Дональдом Трампом у п'ятницю, 28 лютого. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звернення глави держави наприкінці 1099-го дня війни.

«Наші команди працюють з Америкою, ми готуємося до перемовин уже цієї п’ятниці. Угода з Америкою. Підтримка нашої держави та людей. Гарантії миру й безпеки – це ключ до того, щоб Росія більше не руйнувала життя інших народів. Зустрінусь із президентом Трампом. Для мене та всіх нас у світі важливо, щоб допомога Америки не була зупинена. Сила потрібна на шляху до миру», – йдеться у заяві.