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Мер Бєлгорода подав у відставку, його замінить колишній гауляйтер Сімферополя

Надія Клочко
glavcom.ua
Мер Бєлгорода подав у відставку, його замінить колишній гауляйтер Сімферополя
Очільник адміністрації Бєлгорода іде у відставку
фото з відкритих джерел

У прикордонному з Україною російському регіоні – кадрові перестановки

Голова міської адміністрації російського Бєлгорода Антон Іванов написав заяву про звільнення. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області, яка межує з Україною, В'ячеслав Гладков у своєму Telegram.

Як повідомив Гладков, Іванов написав заяву про звільнення у зв’язку з переходом на іншу роботу.

«Голова адміністрації міста Бєлгорода Антон Іванов подав заяву про звільнення у зв'язку з переходом на іншу роботу. Виконувати обов'язки розпочав перший заступник голови адміністрації Валентин Валентинович Демидов», – йдеться у його публікації.

Мер Бєлгорода подав у відставку, його замінить колишній гауляйтер Сімферополя фото 1

На яку посаду переходить звільнений мер Бєлгорода наразі невідомо. Іванова обрали на посаду голови адміністрації міста депутати Бєлгородської міської ради у грудні 2021 року.

Зазначимо, Валентин Демідов, який до сьогодні виконував обов’язки першого заступника міської адміністрації Бєлгорода, раніше був мером міста Сімферополя в окупованому Криму. Окупаційну адміністрацію Сімферополя Демидов очолював з квітня по грудень 2021 року.

Валентин Демідов очолював адміністрацію окупованого Сімферополя у 2021 році
Валентин Демідов очолював адміністрацію окупованого Сімферополя у 2021 році

Також варто зазначити, що нещодавно кілька місцевих ЗМІ писали, що вже ексмер Бєлгорода зазнав жорсткої критики з боку губернатора регіону.

Нагадаємо, 15 жовтня 11 людей загинули, ще 15 отримали поранення внаслідок стрілянини, яку відкрили мобілізовані на полігоні в Бєлгородській області.

Раніше також повідомлялося, що у Бєлгородській області Росії почалося встановлення оборонних протитанкових споруд.

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Теги: Бєлгород росія Сімферополь

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