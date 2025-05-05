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Словацький рух вимагає провести референдум про скасування санкцій проти РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Словацький рух вимагає провести референдум про скасування санкцій проти РФ
У канцелярії президента зазначили, що «працюватимуть з петицією відповідно до чинного законодавства»
фото з відкритих джерел

Ініціатором виступив рух «Словацьке національне відродження»

У Словаччині створили петицію з вимогою оголосити референдум про скасування санкцій проти Росії. За даними ініціаторів, документ нібито підписали майже 400 тис. громадян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DennikN.

За даними медіа, петицію з вимогою оголосити референдум про скасування санкцій проти Росії сьогодні передали президенту Словаччини Петеру Пеллегріні. Ініціатором виступив рух «Словацьке національне відродження», який заявляє, що петицію підписали майже 400 тис. людей.

Організатори петиції закликають президента оголосити референдум із запитанням: «Чи погоджуєтеся ви з тим, щоб Словацька Республіка не застосовувала санкції проти Російської Федерації, які шкодять словацьким громадянам, підприємцям і бізнесу?».

Лідер руху Роберт Швец висловив сподівання, що Пеллегріні не відкине ініціативу, зважаючи на те, що ще до президентства сам неодноразово заявляв, що антиросійські санкції шкодять Словаччині.

Петицію також підтримали лідер Словацької національної партії (SNS) Андрей Данко і голова позапарламентської партії «Республіка» Мілан Угрік.

У канцелярії президента зазначили, що «працюватимуть з петицією відповідно до чинного законодавства».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, після зустрічі президентів України та США 28 лютого, заявив, що країна відмовляється надавати Україні фінансову чи військову допомогу у війні проти Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його сторінку у Facebook.

За словами Фіцо, Словаччина не підтримує стратегію «мир через силу», вважаючи її лише приводом для затягування війни. Він також висловив думку, що Україна не має достатньої військової могутності для ведення переговорів із позиції сили.

До слова, палата депутатів Словаччини відхилила проєкт резолюції, яка засуджує російські атаки на Кривий Ріг і Суми. Про це повідомляє SME, передає «Главком».

Зазначається, що відповідну пропозицію на розгляд виніс опозиційний депутат Ондрей Достал, але більшість депутатів відхилили її. А премʼєр-міністр Роберт Фіцо відмовився прямо засудити напад Росії на Суми, зазначивши, що у нього «недостатньо інформації».

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Теги: Словаччина санкції

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