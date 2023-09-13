«Ми всі божеволіємо»: прем’єр Румунії зробив заяву з приводу уламків російського дрона
Посадовець підкреслив, що станом на зараз ситуація у прикордонному районі перебуває під контролем
Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку закликав населення заспокоїтися і підкреслив, що країна не зазнає нападу. Його слова наводить видання Digi 24.
Чолаку заявив: «Ніщо не вийшло з-під контролю. Жодної небезпеки немає, але вживання державою певних заходів – це нормально. Це тимчасове втручання, все буде дуже добре проаналізовано і у військовій сфері також буде дуже швидка реакція на такі райони».
За словами прем'єра, це була випадковість і йдеться не про напад на Румунію, а про залишки дронів, які перетнули Дунай.
Марчел Чолаку додав: «Давайте заспокоїмо населення, адже ми всі божеволіємо. На нас ніхто не нападав і ніхто на нас не нападає. Деякі рештки залишилися від дрону, збитого українською армією. Він не мав вибухівки, не мав нічого, що могло б завдати шкоди громадянам».
Прем'єр-міністр Румунії зазначив, що ситуація у прикордонному районі з Україною перебуває під контролем.
Нагадаємо, сьогодні, 13 вересня після обстрілу російськими загарбниками Одеської області, у Румунії було знайдено уламки дронів, які, ймовірно, впали в районі сіл Нуферу і Вікторія. На місці події зараз перебувають два вертольоти ВПС Румунії. Не порушуючи регламент, румунська влада одразу відправила в цей район ще один вертоліт ВПС Румунії зі спеціалізованою командою на борту для проведення попередніх досліджень на місцях та збору проб для експертиз.
Також ми писали, що у Румунії жителі сіл Тульчинського повіту отримали повідомлення RO-Alert під час атаки російських безпілотників по півдню України. У повідомленні жителів попередили про можливе падіння уламків безпілотників, закликали зберігати спокій і сховатися в укриттях. Орієнтована тривалість надзвичайної ситуації оцінювалася у 90 хвилин.
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