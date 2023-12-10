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Мілей склав присягу президента Аргентини і пообнімався із Зеленським

Надія Карбунар
glavcom.ua
Мілей склав присягу президента Аргентини і пообнімався із Зеленським
Зеленський обійняв та привітав Хав’єра Мілея
фото: скріншот із відео

Зеленський прибув на інавгурацію, щоб привітати колегу та говорити з партнерами про українську Формулу миру

Аргентинський президент Хав’єр Мілей склав присягу в Національному конгресі в Буенос-Айресі. Про це повідомляє Reuters.

«Аргентинський економіст-лібертаріанець Хав’єр Мілей вступив на посаду. Під час своєї першої промови він попередив, що наразі немає альтернативи гострому, болючому фіскальному шоку, який чекає на країну», – ідеться у повідомленні.

Аргентинський президент Хав’єр Мілей склав присягу в Національному конгресі в Буенос-Айресі
Аргентинський президент Хав’єр Мілей склав присягу в Національному конгресі в Буенос-Айресі
фото: Reuters

Він зазначив, що Аргентина переживає «найгіршу економічну кризу десятиліття», під час якої інфляція сягне 200%.

«Немає альтернативи шоковій корекції», – сказав він на сходах до Конгресу після того, як взяв президентську палицю та пояс.

Мілей заявив, що економіка Аргентини в найближчому майбутньому погіршиться ще більше.

«Грошей немає», – заявив Мілей.

53-річний колишній телеведучий, який прославився нецензурними тирадами проти конкурентів, Китаю та Папи Римського, Мілей змінив Альберто Фернандеса, уряд якого не міг стримати стрімке зростання цін.

«Минучий уряд залишив нас на шляху до гіперінфляції. Проте ми зробимо все можливе, щоб уникнути катастрофи», – сказав Мілей.

Він сказав, що ключові кроки включатимуть фіскальне коригування, еквівалентну 5% ВВП країни, шляхом скорочень, які, за його словами, ляжуть «на державний, а не на приватний сектор».

Церемонію інавгурації відвідав також президент України Володимир Зеленський. Він обійняв та привітав Хав’єра Мілея. Відповідне відео у Telegram поширив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Ми тут для того, щоб говорити з партнерами про українську Формулу миру. Сподіваємось на участь якомога більшої кількості країн Латинської Америки в наступній зустрічі радників у січні 2024 року», – заявив Єрмак.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський коротко поспілкувався з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном під час церемонії інавгурації новообраного президента Аргентини.

Відомо, що вже з Аргентини Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, який приймав у п'ятницю Орбана в Парижі.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський вирушив до Аргентини, щоб заручитися підтримкою Глобального півдня. Це перший візит українського лідера до Латинської Америки від початку повномасштабної війни.

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