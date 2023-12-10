Мілей склав присягу президента Аргентини і пообнімався із Зеленським

Зеленський прибув на інавгурацію, щоб привітати колегу та говорити з партнерами про українську Формулу миру

Аргентинський президент Хав’єр Мілей склав присягу в Національному конгресі в Буенос-Айресі. Про це повідомляє Reuters.

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«Аргентинський економіст-лібертаріанець Хав’єр Мілей вступив на посаду. Під час своєї першої промови він попередив, що наразі немає альтернативи гострому, болючому фіскальному шоку, який чекає на країну», – ідеться у повідомленні.

Аргентинський президент Хав’єр Мілей склав присягу в Національному конгресі в Буенос-Айресі фото: Reuters

Він зазначив, що Аргентина переживає «найгіршу економічну кризу десятиліття», під час якої інфляція сягне 200%.

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«Немає альтернативи шоковій корекції», – сказав він на сходах до Конгресу після того, як взяв президентську палицю та пояс.

Мілей заявив, що економіка Аргентини в найближчому майбутньому погіршиться ще більше.

«Грошей немає», – заявив Мілей.

53-річний колишній телеведучий, який прославився нецензурними тирадами проти конкурентів, Китаю та Папи Римського, Мілей змінив Альберто Фернандеса, уряд якого не міг стримати стрімке зростання цін.

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«Минучий уряд залишив нас на шляху до гіперінфляції. Проте ми зробимо все можливе, щоб уникнути катастрофи», – сказав Мілей.

Він сказав, що ключові кроки включатимуть фіскальне коригування, еквівалентну 5% ВВП країни, шляхом скорочень, які, за його словами, ляжуть «на державний, а не на приватний сектор».

Церемонію інавгурації відвідав також президент України Володимир Зеленський. Він обійняв та привітав Хав’єра Мілея. Відповідне відео у Telegram поширив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Ми тут для того, щоб говорити з партнерами про українську Формулу миру. Сподіваємось на участь якомога більшої кількості країн Латинської Америки в наступній зустрічі радників у січні 2024 року», – заявив Єрмак.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський коротко поспілкувався з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном під час церемонії інавгурації новообраного президента Аргентини.

Відомо, що вже з Аргентини Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, який приймав у п'ятницю Орбана в Парижі.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський вирушив до Аргентини, щоб заручитися підтримкою Глобального півдня. Це перший візит українського лідера до Латинської Америки від початку повномасштабної війни.