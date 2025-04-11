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Країни-партнери створили нову коаліцію для допомоги Україні: чим вона займеться

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Країни-партнери створили нову коаліцію для допомоги Україні: чим вона займеться
Міністр оборони Німеччини Борис ПісторіусЦя коаліція доповнює наявні вісім коаліцій можливостей
фото: BMVg / Twardy

До коаліції увійшли Німеччина і ще 10 країн

Для підтримки України було створено нову «коаліцію можливостей», що стосується ведення радіоелектронної боротьби. До неї увійшли Німеччина і ще 10 країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення Міноборони Німеччини.

Так, новим є створення ще однієї так званої «коаліції можливостей», яка стосується РЕБ.

Ця коаліція доповнює наявні вісім коаліцій можливостей. Вона була створена Німеччиною та 10 партнерами для розширення спроможностей України в наступних галузях:

  • забезпечення власної комунікації;
  • розвідка і порушення комунікацій противника;
  • захист від дронів;
  • ефективність власних систем озброєння.

«Отримані знання також будуть використані в подальшому розвитку можливостей Бундесверу», – наголошується в повідомленні німецького Міноборони.

У міністерстві зазначають, що навички ведення радіоелектронної боротьби необхідні для ефективного захисту життя, інфраструктури та обладнання солдатів, а також цивільного населення.

«Контроль електромагнітного спектра має вирішальне значення для ефективного ведення бойових дій у сучасних умовах. Це особливо стосується використання та захисту безпілотників», – констатують німецькі військові у пресрелізі.

Нагадаємо, Україна і Фінляндія створюють коаліцію для будівництва укриттів цивільного захисту.

Також уряд провів консультації з комітетом зовнішньої політики щодо 25-го пакету пожертв для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони Данії.

Новий пакет допомоги на 6,7 млрд данських крон (майже $970 млн) розрахований на забезпечення підтримки України протягом 2025-2027 років і фінансується за рахунок коштів Українського фонду.

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Теги: коаліція Німеччина військова допомога

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