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Міністр оборони Німеччини звільнить топгенерала, який сумнівався в потенціалі ЗСУ – Bild

Єлизавета Москаленко
glavcom.ua
Міністр оборони Німеччини звільнить топгенерала, який сумнівався в потенціалі ЗСУ – Bild
Інспектор сумнівався, що захисники України зможуть ефективно протистояти російським окупантам
фото з відкритих джерел

Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес розкритикував Цорна і назвав його аналіз потенціалу Росії «напрочуд поганим»

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відправить у відставку генерального інспектора Бундесвера Ебергарда Цорна, який обіймає цю посаду з 2018 року. Про це повідомляє Bild із посиланням на власні джерела в урядових колах.

Як зазначається, Ебергард Цорн у вересні 2022 року заявив, що Росія може відкрити другий фронт у Молдові, під Калінінградом, на кордоні з Фінляндією або в Грузії. Також він сумнівався, що захисники України зможуть ефективно протистояти російським окупантам і контратаками відкинути ворога назад на широкому фронті.

Генеральний інспектор – найвища посада у Збройних силах Німеччини. За даними Bild, наступником Цорна стане генерал-майор Карстен Брейєр. У листопаді 2021-го – травні 2022 року він керував урядовою комісією з реагування на пандемію Covid-19.

Як пише DW, колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес розкритикував Цорна і назвав його аналіз потенціалу Росії «напрочуд поганим».

Нагадаємо, Борис Пісторіус очолив Міністерство оборони Німеччини в січні 2023 року, змінивши на посаді Крістін Ламбрехт, яка стала фігуранткою низки скандалів. 16 січня вона подала у відставку на тлі критики її дій щодо програм із модернізації армії і щодо поставок озброєнь Україні. Новий мініст оборони Борис Пісторіус пообіцяв, що Берлін допомагатиме Києву також і поставками техніки Бундесверу.

 

 

 

Теги: ЗСУ Німеччина інспектор

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