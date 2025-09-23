Міністр оборони Швеції: Європа має перейти до мислення готовності до війни

Міністр підкреслив, що кількість країн, які фінансово підтримують Україну, зменшується

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон закликає європейські країни посилити підготовку до збройного конфлікту з огляду на зростання потужності Росії. Таку заяву він зробив у Берліні перед зустріччю зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tagesschau.

Пол Йонсон наголосив: «Ми повинні прийняти нове європейське мислення – від мирного мислення до готовності до війни».

Він зазначив, що Росія активно переозброюється, розвиваючи далекобійну зброю та системи радіоелектронної боротьби.

Міністр також висловив занепокоєння щодо фрагментації оборонних інвестицій у НАТО. За його словами, «ми бачимо, як все менше союзників несуть на собі тягар фінансової допомоги Україні», що є «недобре». Йонсон закликав до єдиного підходу у військових інвестиціях всередині Альянсу.

Нагадаємо, міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країна готова застосувати зброю проти російських літаків у разі порушення її повітряного простору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Aftonbladet.

Очільник оборонного відомства наголосив, що жодна країна не має права порушувати повітряний простір Швеції. Відтак, країна «має право захищати свій повітряний простір, у разі потреби - із застосуванням сили».

Йонсон пояснив, що згідно з урядовою постановою шведські збройні сили мають інструкції щодо дій у разі порушень.