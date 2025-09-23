Головна Світ Політика
Міністр оборони Швеції: Європа має перейти до мислення готовності до війни

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Міністр оборони Швеції: Європа має перейти до мислення готовності до війни
Пол Йонсон: «Ми повинні прийняти нове європейське мислення»
фото: AP

Міністр підкреслив, що кількість країн, які фінансово підтримують Україну, зменшується

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон закликає європейські країни посилити підготовку до збройного конфлікту з огляду на зростання потужності Росії. Таку заяву він зробив у Берліні перед зустріччю зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tagesschau.

Пол Йонсон наголосив: «Ми повинні прийняти нове європейське мислення – від мирного мислення до готовності до війни».

Він зазначив, що Росія активно переозброюється, розвиваючи далекобійну зброю та системи радіоелектронної боротьби.

Міністр також висловив занепокоєння щодо фрагментації оборонних інвестицій у НАТО. За його словами, «ми бачимо, як все менше союзників несуть на собі тягар фінансової допомоги Україні», що є «недобре». Йонсон закликав до єдиного підходу у військових інвестиціях всередині Альянсу.

Нагадаємо, міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країна готова застосувати зброю проти російських літаків у разі порушення її повітряного простору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Aftonbladet.

Очільник оборонного відомства наголосив, що жодна країна не має права порушувати повітряний простір Швеції. Відтак, країна «має право захищати свій повітряний простір, у разі потреби - із застосуванням сили».

Йонсон пояснив, що згідно з урядовою постановою шведські збройні сили мають інструкції щодо дій у разі порушень. 

Теги: Швеція росія Європа війна міністр

